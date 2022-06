Ieri pomeriggio è stato trovato in un laghetto il cadavere dell’uomo di 49 anni, padre di tre figli, scomparso domenica da Cusinati di Tezze, in provincia di Vicenza.

È stato trovato morto l’uomo di 49 anni scomparso da domenica da Cusinati di Tezze, in provincia di Vicenza. Il cadavere è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri nella acque di un laghetto di Carmignano di Brenta (Padova).

A lanciare l’allarme una passante che avrebbe notato il corpo mentre passeggiava nelle vicinanze. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, ed i carabinieri a cui sono ora affidate le indagini per determinare la vicenda.

Vicenza, padre 49enne scomparso da domenica: trovato il cadavere in un laghetto

Terminano tragicamente le ricerche di Davide Zanotto, 49enne di Cusinati, frazione di Tezze (Vicenza) di cui si erano perse le tracce domenica. Ieri pomeriggio, giovedì 16 giugno, il cadavere dell’uomo è stato trovato in un laghetto di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, conosciuto come Busa Giaretta.

L’allarme è scattato quando una donna, passeggiando sulla riva del laghetto, ha notato il corpo in acqua ed ha subito chiamato il 112. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni per il recupero del corpo poi affidato allo staff medico del Suem 118 che ha constatato il decesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Donna scomparsa da giorni: terminano nel peggiore dei modi le ricerche

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale. I militari dell’Arma, scrive la redazione de Il Giornale di Vicenza, sono risaliti all’identità del 49enne che era scomparso nel nulla domenica sera dopo essere uscito di casa per un giro in sella alla sua bici. I familiari non vedendolo più rientrare avevano contattato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa e facendo scattare le ricerche. Ora bisognerà capire le cause del decesso e come il 49enne sia finito in acqua.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Colto da un malore mentre fa il bagno in piscina: ragazzo perde la vita

Durante le ricerche erano stati innumerevoli gli appelli, anche sui social, per ritrovare Davide Zanotto. Lascia la moglie e tre figli.