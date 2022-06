Jasmine Carrisi, cambia look: la somiglianza con LEI è innegabile. Due gocce d’acqua

Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano ha cambiato ancora una volta il suo look. Così somiglia tanto a lei: due gocce d’acqua perfette.

Avete mai notato l’ultimo cambiamento del look di Jasmine Carrisi e la conseguente somiglianza? Dalla risposta al quesito rimarrete davvero sorpresi, non tanto per il motivo dell’ulteriore cambiamento, quanto al paragone estetico che le si attribuisce.

Insomma, qualcuno tra i fan di Instagram e i social in generale sperava ancora in un ritorno al vecchio look, evidentemente il preferito sin da subito.

Jasmine è uscita alla ribalta grazie alla ‘garanzia’ di suo padre, Al Bano Carrisi. La leggenda della musica italiana si è attivata subito al fine di coronare il sogno della figlia, nel raccogliere la sua eredità.

Con l’amore spassionato per la musica, la figlia di Loredana Lecciso molto probabilmente diventerà l’orgoglio più grande della famiglia, senza nulla togliere agli altri componenti

Jasmine Carrisi si rifà il look. Oltre il motivo del cambiamento c’è di più: che somiglianza!

Avete notato il cambio look ai capelli di Jasmine Carrisi? Le foto pubblicate sui vari profili social della futura stella della musica, il cui esordio si è avuto grazie alla spinta determinante di Antonella Clerici a “The Voice Senior” rappresentano un ritorno al passato per lei.

Qual buon vento abbia portato Jasmine ad operare un ulteriore cambiamento? I motivi potrebbero essere davvero tanti. Si pensa ad esempio all’ex fidanzato, Pierangelo Greco, che di recente su Tik Tok ha dichiarato la propria omosessualità.

Un colpo a cuore per la piccola Carrisi che a tal proposito avrebbe rimarcato la questione con un motto: “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay“.

Carrisi Junior insomma ci sarà rimasta davvero di stucco di fronte a questa assurda scoperta. Sui social non si fa altro che parlare di questo con i soliti leoni da tastiera a gettare ‘benzina sul fuoco’.

Una delle ultime condivisioni via social però distoglie le attenzioni dal cocente argomento. Si tratta del nuovo vecchio, nuovo colore biondo dei capelli, lisci e lunghi.

Un ritorno al passato che sottolinea come accadeva un tempo, l’ineccepibile somiglianza con la madre, Loredana Lecciso.

La stragrande maggioranza dei fan apprezza a pieni voti questa similitudine. D’altronde Jasmine Carrisi ha tutta l’aria di dimostrare ai suoi genitori di essere l’orgoglio di famiglia.