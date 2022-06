Victoria De Angelis come Re Mida, tra le mani l’oggetto più ambito: il particolare non sfugge, tutti lo vogliono – FOTO

La bassista dei Maneskin sui social ha mostrato il suo ultimo acquisto che in poche ore è diventato un oggetto di cult tra i giovanissimi fan della band.

La band romana è sulla bocca di tutti ed il gossip divampa ogni volta che uno dei suoi quattro componenti pubblica qualche scatto privato. Tra chi è maggiormente seguita dalle riviste di gossip sicuramente Victoria De Angelis che in queste ore è stata presa d’assalto per via di alcune foto postate nella sua pagina Instagram assieme a quello che sembra essere la sua nuova fiamma.

L’indiscrezione è stata lanciata per prima da un quotidiano spagnolo, Crush News, in cui si parla di un forte legame con un certo José Tomás Ayerbe Lombardi, volato a Londra con Victoria per qualche giorno.

Nulla di confermato tra i due, soprattutto perché la bassista si è più volte professata gender less, attratta anche dalle ragazze. Ora si trova con la band ad Amsterdam dove si svolgerà il loro prossimo concerto, e tra un selfie e l‘altro è spuntato fuori anche un nuovo acquisto della giovanissima subito diventato un cult.

Victoria De Angelis sdoppiata, oggi anche sulla cover del cellulare

Su Instagram la bassista è solita non solo pubblicare molte foto di nudo che la ritraggono ma anche interagire con i fan mostrando lati giocosi ed inediti di lei.

Ad esempio poche ore fa ha mostrato la sua nuova cover del cellulare, in cui campeggia una sua foto con gli occhi socchiusi ed una smorfia molto enfatizzata. A margine della storia, anche al scritta “Best phone cover ever lol. Happy pridee happy boobies”.

Victoria ironizza sul suo décolleté poco generoso che mostra però in continuazione censurato solo da adesivi con le stelline che deviano gli attacchi di Instagram che non approva nudità estreme sulla sua piattaforma.

Ricordiamo che in questo modo la musicista ha voluto anche ricordare che nel capoluogo si svolgerò il Gay Pride il prossimo 30 luglio fino al 7 agosto, e a cui probabilmente lei parteciperà vista la rivelazione lasciata nei commenti. I fan sono impazziti per la cover, chissà se presto diventerà oggetto del contendere sul web.