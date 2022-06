Federica Panicucci rischia grosso, urla e schiamazzi in strada. Interviene la polizia

Si è messa male per la conduttrice di Canale 5 che è stata al centro di una impegnativa discussione in strada che ha richiesto addirittura l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Lei è una delle conduttrici Mediaset più amate di sempre, alla guida ormai da moltissimi anni del suo “Mattino 5” che riporta fatti di attualità e spettacolo in maniera accattivante e mai banale, e proprio per questo il pubblico a casa la premia con indici di ascolto sempre altissimi.

Garbata, molto femminile nei look e nei modi di porsi, mai litigiosa e professionale, ci aspetteremmo che Federica Panicucci sia così anche fuori dalle telecamere, nella vita reale accanto al suo fidanzato Marco Bacini e ai figli Sofia e Mattia.

Eppure la conduttrice è stata paparazzata in un momento di rabbia personale in cui ha perso le staffe, uno degli episodi forse più indecorosi per lei ma che l’hanno fatta per questo amare ancora di più dal pubblico a casa che ne ha apprezzato l’umanità. Vediamo cosa è successo e capiamo cosa ha spinto Federica a reagire così.

“Scherzi a Parte” prende di mira Federica Panicucci: scherzo diabolico

Forse non avrebbe mai reagito in questo modo se non fosse stata istigata da una causa davvero molto perfida. Ed era questo l’intento del programma di Enrico Papi e i suoi autori Charlie Tango, Andrea Marchi e Fabrizio Montagner che hanno studiato per lei uno degli scherzi meglio riusciti nel corso del programma.

Tutto è stato mandato in onda lo scorso 16 giugno 2021 proprio con la complicità di Bacino che ha dato il suo supporto per la riuscita della messa in scena.

Federica è stata infatti accusata di furto di gioielli dalla valigia di una donna, durante un week-end con il fidanzato. La produzione le ha infatti scambiato la valigia con quella di un’altra complice che però l’ha accusata di essere una ladra coperta dalla sua visibilità mediatica.

Davanti all’albergo, visti gli schiamazzi, è arrivato anche un finto agente di Polizia per simulare il controllo delle valige. Qui la conduttrice ha dimostrato seriamente di accusare il colpo, provata dall’accusa da cui non riusciva a togliersi nonostante la sua onestà.

Tra schiamazzi e urla, il tutto si è concluso con l’apparizione del cartellone del programma e una risata fragorosa di lei che finalmente ha potuto iniziare a respirare.