The Jackal, il lieto evento per uno degli artisti: il giorno più bello – VIDEO

La famiglia dei “The Jackal” festeggia uno degli eventi più importanti degli ultimi anni. La videoclip condivisa sui social è sotto gli occhi di tutti.

Celebri ormai in tutta Italia da un po’ di anni a questa parte, la grande famiglia dei “The Jackal” è tornata a far rumore sui social.

Si tratta di uno degli eventi più importanti mai condivisi insieme ai loro fan, rimasti visibilmente emozionati di fronte ad una delle videoclip con maggior numero di click in assoluto.

La vena d’intrattenimento del gruppo non è mancata neppure in questa occasione speciale che ha visto il protagonista esprimere al meglio i suoi sentimenti.

Nei commenti sotto il post sono arrivate anche le congratulazioni di alcuni personaggi vip, celebri sul piccolo schermo della tv. Orietta Berti ha spedito messaggi sinceri di “In bocca al lupo” e i migliori auguri per una vita da favola

The Jackal, il grande giorno è arrivato per LUI: l’evento pubblicizzato sui social non passa inosservato

Il gruppo comico e di intrattenimento più seguito e ilare del panorama dello spettacolo si è messo in mostra anche durante l’ultimo avvenimento.

In questo clima di festa sono stati coinvolti tutti i componenti dei “The Jackal” che hanno offerto il loro contributo tra balli e battute a freddo, rendendo l’atmosfera ancor più brillante del previsto.

L’evento celebrato sotto gli occhi di tutti ritrae il protagonista, Ciro Priello intrattenere un ballo “lento” con una sposa, la web influencer, Maura Ianoldi. L’attore e youtuber, classe ’86 ha espresso tutta la sua felicità e soddisfazione, ringraziando tutti dal primo all’ultimo invitato.

Poi il messaggio commovente rivolto alla sua neo sposa, Maura, che chiude il cerchio di una giornata magnifica, iniziata tra scatti e celebrazioni e terminata con il taglio della torta nunziale.

Ora che Ciro e Maura si sono uniti in matrimonio, non è escluso che la web influencer possa entrare a far parte ufficialmente del folto gruppo di artisti e intrattenitori più seguiti d’Italia. Seguiranno aggiornamenti.