Younan Nowzaradan, ecco quanto guadagna il dottore di Vite al Limite

Particolare protagonista del programma Vite al Limite è il dottor Younan Nowzaradan. Lo show, particolarmente amato, vuole riportare persone obese ad una condizione di normalità. Ma quanto guadagnerà il famoso medico? Ecco le stime.

Vite al Limite è un famoso programma di Real Time, che ha per protagoniste persone affette da obesità, che voglio tornare ad una vita normale. La vera star del format è, però, il dottor Younan Nowzaradan.

Per la partecipazione alle puntate i pazienti guadagnerebbero circa 1.500 dollari, con trasferte interamente coperte e spesate dalla produzione. Inoltre, il beneficio starebbe anche nel percorso di dimagrimento e nella riabilitazione dell’individuo ad una regolare routine. In onda sul canale 31 della tv, ha fatto la sua comparsa ormai nel 2012 e da quel momento la trasmissione non si è mai fermata.

Chi percepisce il compenso più elevato, però è senza ombra di dubbio Nowzaradan: oltre al lato professionale, che porta ad ogni episodio sullo schermo, è divenuto un vero e proprio personaggio. La sua singolarità e il suo modo di fare hanno certamente messo le basi per la buona riuscita di Vite al Limite.

È stato ipotizzato che il dottore possa arrivare a guadagnare circa 375.000 dollari al mese, con un capitale che si aggirerebbe intorno ai 4,5 milioni. Una bella somma, che lui però non ha mai commentato né per confermare, né per negare questa cifra da urlo.