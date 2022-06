Chiara Ferragni esce dalla vasca coperta solo dalla schiuma: la foto pubblicata dalla moglie di Fedez è già divenuta virale sui social

Nelle ultime ore, la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo ha creato letteralmente scompiglio all’interno dell’universo social. La strepitosa Chiara Ferragni, che su Instagram vanta di un pubblico pari a circa 28 milioni di unità, sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse canora.

Una scelta a dir poco azzeccata da parte di Amadeus, che dopo aver assistito al battesimo di Fedez sul palco dell’Ariston (2021) avrà il piacere di affiancare sua moglie in questa incredibile esperienza.

Come sta reagendo la Ferragni di fronte alla vera e propria ondata di entusiasmo che l’ha travolta? La risposta è più che mai sconvolgente e inaspettata: con un rigenerante bagno a luci rosse che non ha mancato di mandare k.o. gli utenti dei social. Il motivo? L’influencer, in piedi all’interno della vasca, è coperta solo dalla schiuma…

Chiara Ferragni esce dalla vasca coperta solo di schiuma. La FOTO è già virale: “MADRE NATURA”

