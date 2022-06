Guendalina Tavassi furiosa contro Ilary Blasi e l’Isola: lo sfogo sui social

Guendalina Tavassi ieri ha rifiutato il collegamento con l’Isola dei Famosi: la famosa opinionista ha sbottato contro il programma per quanto accaduto

Edoardo Tavassi è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Lui, entrato solo come sorella di Guendalina perché non era famoso, nel giro di pochi giorni è riuscito a conquistare i telespettatori italiani con la sua innata simpatia. Quando Guendalina è uscita per via del prolungamento, tutti avrebbero scommesso qualsiasi cosa che a vincere sarebbe stato proprio lui, Edoardo.

Edoardo ha fatto un percorso incredibile all’interno del programma e, finalmente, si era ritrovato a pochi passi dalla finale che lui avrebbe sicuramente conquistato. Considerato il successo ottenuto, in molti cominciavano a credere davvero che sarebbe stato Edoardo a sollevare la coppa del vincitore tra i tanti naufraghi presenti. Purtroppo questo non è stato possibile.

Guendalina Tavassi furiosa contro l’Isola dei Famosi: Edoardo esce e lei non ci sta

Manca una intera settimana alla finale del programma ma purtroppo Edoardo è stato costretto ad abbandonare l’isola, perché durante una prova, ha sbattuto contro uno scoglio ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Si è fatto diverse lesioni e, proprio per questo motivo, il programma non se l’è sentita di tenerlo sull’isola perché sarebbe stata una responsabilità troppo grande, per questo ieri è ritornato in Italia.

Quando Guendalina ha appreso la notizia poco prima della puntata, si è arrabbiata al punto tale che ha deciso di non collegarsi più con la trasmissione. La famosa opinionista, infatti, non capisce perché fargli abbandonare l’isola quando avrebbe potuto rimanere un’altra settimana, giusto il tempo di arrivare in finale e di viversi questo sogno insieme ai suoi compagni d’avventura.

“Questa è la nostra vita: arriviamo sempre a tanto così dalla felicità e poi non la viviamo mai” si è sfogata Guendalina sui social, dopo aver attaccato implicitamente il programma per non aver fatto rimanere suo fratello.