Filottrano, dramma familiare: 52enne aggredisce a martellate la moglie, poi si toglie la vita

Ha aggredito la moglie tentando di ucciderla, poi si è tolto la vita impiccandosi. Questo quanto avvenuto ieri mattina, lunedì 20 giugno, a Filottrano, piccolo comune in provincia di Ancona.

L’uomo, un muratore di 52 anni di origine moldava ma da anni residente in Italia, stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, avrebbe litigato in casa con la coniuge, di 51 anni, dalla quale pare si stesse separando. Al culmine della discussione, il 52enne avrebbe afferrato un martello gommato ed ha colpito la donna più volte alla testa. Subito dopo, forse credendo fosse morta per via delle martellate, l’uomo ha raggiunto in auto un capannone appartenente alla ditta per cui lavorava e si è impiccato.

La donna, però, era riuscita a scappare chiedendo aiuto ad un’automobilista che ha avvertito i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri. La 51enne è stata, dunque, elitrasportata all’ospedale di Torrette, dove ora si trova ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita.

I militari dell’Arma hanno avviato le ricerche del marito, ritrovato senza vita poco dopo all’interno del capannone. Si indaga per chiarire le ragioni del gesto: alla base, scrive Il Corriere Adriatico, potrebbe esserci la separazione in corso tra la coppia che l’uomo non riusciva ad accettare.