Mercedesz Henger, fiumi di lacrime in diretta: “Non potevate farmi questo”. Il VIDEO da pelle d’oca

Mercedesz Henger, le bellissima figlia dell’ex attrice per film per adulti Eva, è tra i finalisti della sedicesima edizione de “L’Isola dei famosi”. Cosa è successo in diretta

Classe 1991, dotata di una bellezza esplosica, Mercedesz Henger è un noto ersonaggio televisivo e una super influencer sul web. Solo su Instagram, al momento, gode di oltre 795mila follower. É conosciuta principalmente per essere la figlia maggiore dell’ex attrice per film per adulti Eva Henger, dalla quale ha ereditato fascino e sensualità.

Il rapporto tra le due non è sempre stato idilliaco; a quanto pare ci sono stati screzi importanti dovuti a dichiarazioni pubbliche. Eva Henger, infatti, ha rivelato a Mercedesz l’identità del padre biologico solo quando la ragazza ha compiuto 17 anni. Fino ad allora ha creduto che fosse il regista Riccardo Schicchi (oggi deceduto), mentre è stata il frutto di una precedente relazione.

Mercedesz Henger: la sopresa che proprio non si aspettava. Le parole di una persona importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Mercedesz Henger sta costruendo pian piano la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Al momento vanta un buon curriculum con partecipazioni a trasmissioni di prestigio. Tra queste è doveroso citare: “Grand Hotel Chiambretti”, “Bring the Noise”, “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque”, “Le Iene”, “Live – Non è la D’Urso” e, ovviamente,

“L’isola dei famosi”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Pierfrancesco Favino, dopo 18 anni emerge il segreto mai rivelato: rimarrete di sasso!

Il celebre reality di sopravvivenza dedicato ai personaggi del jet set nostrano l’aveva vista protagonista tempo fa, nel 2016, durante l’undicesima edizione. Quell’anno arrivò sul podio il pugile Giacobbe Fragomeni ma la giovane Henger è annoverata tra i finalisti, accaparrandosi un ottimo terzo posto.

Anche nell’edizione in corso sta portando avanti una prova ineccepibile e, a distanza di solo una settimana dalla conclusione della gara, è in lizza per svettare su tutti gli altri concorrenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>“L’esperienza più bella della nostra vita”: Lauura Pausini commuove i fans FOTO

L’ultima puntata andata in onda su Canale 5 ha offerto un momento di estrema tenerezza. Mercedesz Henger ha ricevuto, infatti, una graditissima sorpresa; ha potuto ascoltare in diretta le parole della sorellina minore, la 13enne Jennifer, ultimogenita di Eva Henger e del produttore Massimiliano Caroletti.

“Ci manchi, siamo orgogliosi di te” – ha detto la ragazzina. “Ti amo tantissimo. Non potevate farmi regalo più bello” – ha replicato in lacrime la concorrente de “L’Isola dei famosi”, visibilmente commossa.