Ron positivo al covid, a salvare il concerto ci pensa Enrico Ruggeri

Ron deve dire no ad un concerto a Macerata, poiché positivo al covid. Al grido d’aiuto risponde un amico, che prontamente è intervenuto in sostituzione. Al suo posto si esibirà Enrico Ruggeri con la sua band.

È toccato a molti e tanti, nel mondo dello spettacolo, hanno dovuto rimandare concerti, date ed eventi. Anche Ron è risultato positivo al covid e ha dovuto disdire l’esibizione prevista per questa sera a Macerata.

Il live doveva avere luogo in piazza della Libertà, in occasione del concerto per la Controra della XXXIII edizione di Musicultura. “Sono molto dispiaciuto di non poter suonare questa sera a Macerata per Musicultura, a cui sono legato da anni di collaborazione, facendo anche parte del Comitato Artistico di Garanzia. Purtroppo sono risultato positivo al Covid. Spero di poter recuperare questo concerto al più presto” ha commentato il cantante, che doveva essere accompagnato sul palco dall’Ensemble Symphony Orchestra.

Moltissimo dispiacere per tutti i fan e per coloro che lo attendevano con ansia nella città marchigiana, per ascoltare tutti i suoi più grandi successi dal vivo. Ezio Nannipieri, direttore artistico della manifestazione, ha però voluto rassicurare il pubblico facendo questa premessa “In una emergenza dell’ultimo minuto come questa, non ci siamo arresi e abbiamo fatto di tutto per assicurare comunque al pubblico stasera un grande spettacolo in piazza.

Ci siamo rivolti ad un amico e gli abbiamo chiesto se fosse disponibile a venirci in soccorso, l’amico è Enrico Ruggeri. Generosamente e in tempo reale, Enrico si è reso disponibile e stasera sarà lui a suonare in piazza della Libertà con la sua band”.

Ecco che, nonostante il dispiacere per Ron è per la sua assenza, la serata ci sarà con un altro grande della musica italiana. Il covid continua a scombussolare i piani anche in campo artistico, ma mai come adesso è possibile poter dire “the show must go on”.