Mario Balotelli e Raffaella Fico: la cifra pattuita per il mantenimento della figlia Pia. A quanto ammonta

Mario Balotelli e Raffaella Fico sono stati una coppia per un breve periodo. Dalla loro relazione è nata una bambina di nome Pia: scopriamo la cifra del suo mantenimento mensile

Facciamo un balzo indietro di circa undici anni. Siamo nell’estate 2011 e proprio all’inizio della stagione caliente scoppiò un’altrettanto focosa passione tra due personaggi molto conosciuti.

Da un lato il celebre calciatore Mario Balotelli (classe 1990, all’epoca in forza nella squadra britannica del Manchester City), dall’altro Raffaella Fico, showgirl e modella nata nel 1988 in provincia di Napoli, nota al grande pubblico principalmente grazie alla sua precedente partecipazione come concorrente dell’ottava edizione del reality “Grande Fratello” (2008) e a “L’isola dei famosi” (2011).

Mario Balotelli e Raffaella Fico sono i genitori della piccola Pia: qual è la cifra del suo mantenimento?

La relazione tra Mario Balotelli e Raffaella Fico attrasse immediatamente l’interesse dei giornali che si occupano di cronaca rosa. Gli obiettivi dei paparazzi erano tutti per loro.

Il calciatore era celebre per liaison con donne straordinariamente affascinanti come Betty Kourakou, Barbara Guerra, Eliana Cartella e Melissa Castagnoli. Raffaella Fico, invece, era balzata sulle pagine dei gossip in seguito a un precedente rapporto, durato undici mesi, con un’altra stella del calcio internazionale, Cristiano Ronaldo.

Purtroppo, anche la loro storia ebbe vita breve; si sono detti addio definitivamente nell’aprile 2012, si vocifera come conseguenza dei presunti tradimenti di Balotelli. Solo dopo la separazione, l’ex gieffina dichiarò di essere rimasta incinta dell’ormai ex compagno.

La loro bimba nacque pochi mesi dopo, nel dicembre 2012, e venne chiamata Pia in segno di devozione verso la carismatica figura spirituale di Padre Pio. Ne seguì una controversia legale assai spiacevole poiché Balotelli non riconobbe immediatamente la bambina come figlia sua. Dopo i dovuti accertamenti tramite esame del DNA, ciò accadde solamente il 5 febbraio 2014.

I rapporti tra i due oggi sarebbero distesi e, insieme, crescono Pia con armonia. Raffaella Fico è legata sentimentalmente all’imprenditore livornese Piero Neri. Mario Balotelli, invece, ha avuto un secondo figlio, Leon, dall’ex fidanzata di nome Clelia e oggi ha una relazione con una donna di nome Francesca Monti.

Secondo quanto riportato dal magazine TuttoNotizie.eu, Mario Balotelli conferirebbe a Raffaella Fico la cifra di 1200 euro a settimana per sostenere le spese di mantenimento della sua primogenita.