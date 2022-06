Gianni Sperti arriva ad ammetterlo sui social: la descrizione che accompagna l’ultimo post ha mozzato il fiato ai suoi seguaci. Cosa sta succedendo?

La sua notorietà è dovuta principalmente a “Uomini e Donne”, la trasmissione di Maria De Filippi che, ormai da molto tempo, sembrerebbe non poter più fare a meno della sua presenza. Gianni Sperti, collega di Tina Cipollari, si rende protagonista dei momenti più memorabili delle registrazioni, confermando di volta in volta il suo successo di pubblico.

In passato, l’opinionista era membro del corpo di ballo di svariate trasmissioni, da “Amici” a “Buona Domenica”, sempre sulle reti Mediaset. La sua passione per la danza, con l’avanzare degli anni, ha finito per passare in secondo piano rispetto ai molteplici, altri interessi di Sperti.

Il suo account ufficiale di Instagram, seguito da 1 milione di followers, sforna continuamente post che non mancano di far discutere animatamente i fan. L’ultima uscita di Gianni, nello specifico, è parsa gettare il suo folto pubblico social nello scompiglio. Cosa intendeva dire l’ex ballerino? Scopriamolo insieme.

Gianni Sperti arriva ad ammetterlo sui social: “come mi guarda è…”. La FOTO sconvolgente

Con l’arrivo dell’estate, anche i protagonisti delle trasmissioni televisive più amate riescono a concedersi le loro meritate “vacanze”. Lo stesso vale per l’amatissimo Gianni Sperti, opinionista fisso del celebre dating show di “Uomini e Donne”. L’ex ballerino, molto presente sui social, non manca di tenere i followers aggiornati su tutte le proprie attività.

L’ultimo post condiviso dal collega di Tina, a questo proposito, è accompagnato da una frase che parecchi fan, in principio, hanno faticato a decifrare. “Come la gente mi guarda è una sua scelta, quanto me ne importi è la mia“: così ha scritto Sperti a corredo della compilation, realizzata per mettere in risalto la linea di gioielli “TRINIDAD JEWELS”.

Che cosa ha voluto dirci l’opinionista con questa breve ma significativa frase? Semplicemente, che l’ex ballerino conduce le sue giornate seguendo soltanto il proprio istinto, non preoccupandosi minimamente del giudizio altrui.

Una scelta che molti utenti non hanno mancato di elogiare: “è così che si deve fare“, “tutto il resto è noia“. Sperti, con la sua filosofia di vita, ha ottenuto consensi pressoché unanimi.