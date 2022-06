Tomaso Trussardi, chi sono le due donne che si contenderebbero il noto imprenditore? Lui sembra proprio non riuscire a fare a meno di loro…

Stanno facendo scalpore le innumerevoli immagini – pubblicate su tutti i giornali – che ritraggono Michelle Hunziker al fianco del suo nuovo amore. Giovanni Angiolini, il sensualissimo chirurgo che sembrerebbe averla letteralmente conquistata, è ormai il centro dei pensieri della conduttrice svizzera.

In parallelo, Tomaso Trussardi sembra completamente assorbito dal proprio lavoro e per nulla interessato ad un’eventuale nuova frequentazione. L’ex marito di Michelle, che sarà indubbiamente corteggiatissimo da molte pretendenti, attualmente avrebbe altro per la testa.

Nella sua vita, infatti, ci sono due donne che si contendono tutte le attenzioni dell’imprenditore. Trussardi, dal canto suo, sembrerebbe proprio non riuscire a far a meno di loro: avete capito di chi stiamo parlando?

Tomaso Trussardi, chi sono le due donne che se lo contendono: lui non riesce a farne a meno

Mentre Michelle Hunziker si gode la nuovissima, elettrizzante frequentazione con il chirurgo Giovanni Angiolini, il suo ex marito Tomaso Trussardi avrebbe altro per la testa. L’imprenditore e la conduttrice, che ormai hanno intrapreso strade completamente diverse, non smettono di volersi bene e di supportarsi nel momento del bisogno.

Mentre la svizzera si bea delle attenzioni riservatele da Angiolini, l’imprenditore, dal canto suo, appare distratto da ben altro. Nella vita di Tomaso, infatti, ci sono due donne speciali che si contendono tutto l’affetto e le attenzioni di Trussardi: si tratta delle figlie avute proprio da Michelle Hunziker.

Celeste e Sole, per le quali l’imprenditore sembra provare un amore che non ha confini, sono spesso protagoniste degli scatti social pubblicati da Tomaso. Trussardi, che stravede per le figlie, non si risparmia mai in quanto a manifestazioni d’affetto nei loro riguardi. Questo lato tenero e amorevole dell’ex di Michelle, ovviamente, non ha potuto far a meno di colpire profondamente i followers.

Molti utenti, attraverso il profilo Instagram di Tomaso, non hanno mancato di complimentarsi con l’ex marito di Michelle. Trussardi, ancora una volta, è riuscito ad ipnotizzare i suoi migliaia di fan.