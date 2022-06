Ex gieffina trova la forza di ammetterlo: la verità sulla malattia che l’ha colpita

L’ex gieffina Simona Izzo ha trovato la forza di ammetterlo: tutto sulla terribile malattia da cui è affetta l’attrice

In anni recenti, la celebre Simona Izzo è riuscita a reinventarsi completamente e a tornare alla ribalta all’interno del panorama dello spettacolo italiano. D’altra parte, considerato il suo passato da attrice, doppiatrice e annunciatrice televisiva, per lei non sarebbe potuto accadere altrimenti.

Nel 2017, l’ex moglie di Antonello Venditti partecipava al “Grande Fratello Vip” nelle vesti di concorrente, venendo tuttavia eliminata durante le puntate iniziali del reality. L’anno seguente, la Izzo sarebbe tornata a prender parte alla trasmissione nelle vesti di opinionista, affiancata dal travolgente Cristiano Malgioglio.

Amatissima dai telespettatori italiani, Simona, durante le passate stagioni televisive, è stata ospite di molti programmi che hanno avuto l’onore di intervistarla. Proprio durante una puntata di “Vieni da me”, il talk all’epoca condotto da Caterina Balivo, l’ex gieffina ebbe il coraggio di aprirsi con la presentatrice in merito ad una questione davvero delicata: c’entrava la sua malattia.

Durante una puntata di “Vieni da me”, trasmissione di Caterina Balivo in onda su Rai 1, la conduttrice aveva avuto modo di intervistare la celebre Simona Izzo. Reduce dal successo del “GF Vip 2017”, l’attrice si era raccontata senza filtri alla padrona di casa, non mancando di accennare alla malattia che la affliggerebbe da molti anni.

“Sono una bipolare subclinica” aveva confessato la Izzo a Caterina Balivo, non risparmiandosi dall’approfondire i sintomi che caratterizzano il suo disturbo. L’ex gieffina, nello specifico, aveva spiegato di essere costantemente preda di stati d’animo altalenanti: da momenti di euforia estrema a momenti, all’opposto, contrassegnati dal dolore e dal “desiderio di non esserci“.

L’attrice, che ormai da anni convive con questo disturbo bipolare, non ne aveva nascosto le difficoltà innegabili. Tuttavia, parallelamente, la Izzo aveva tenuto a mettere in luce i vantaggi derivanti dalla sua malattia.

“La Simona che sta male è una persona creativa, che compone e scrive” aveva affermato l’intervistata, lasciando a bocca aperta Caterina Balivo. Una malattia che, stando alle dichiarazioni della Izzo stessa, non avrebbe mai invalidato del tutto la quotidianità della nota attrice.