Scontro tra Jeep e moto sulla via Tiburtina: Vicovaro in lutto per la morte di Alessandro Maiorani

Sotto choc la comunità di Vicovaro, in provincia di Roma, per la tragica scomparsa di Alessandro Maiorani, 37enne deceduto ieri pomeriggio, lunedì 20 giugno, in un incidente stradale.

Maiorani, secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dal quotidiano Il Messaggero, era in sella alla sua moto Aprilia e stava percorrendo la via Tiburtina per rientrare a casa. Per cause ancora da chiarire, la due ruote avrebbe tamponato una Jeep Renegade, condotta da un 33enne, che procedeva nella stessa direzione.

Quando sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 per il centauro era ormai troppo tardi. Ai soccorsi non è rimasto altro che constatarne il decesso. Non avrebbe riportato conseguenze il giovane alla guida della Jeep. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri: dai primi riscontri, scrive Il Messaggero, pare che l’urto possa essere avvenuto mentre la Renegade stava svoltando a sinistra.

La notizia ha gettato nel dolore l’intera Vicovaro, dove Alessandro, conosciuto da tutti come “Jeff” gestiva, insieme ad altri soci, un Pub Kilkenny ed era dirigente della squadra locale di calcio, l’Asd Vicovaro. Numerosi i messaggi di cordoglio ed in ricordo del 37enne che lascia la moglie e due figli piccoli.