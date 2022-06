Fatima Trotta a letto: il completino intimo è da capogiro. Arriva il commento impertinente: “Svegliarsi accanto a te…” – FOTO

Fatima Trotta. L’attrice e presentatrice tv ha un pubblico sempre più fiorente sul web. Ha condiviso uno scatto su Instagram scatenando commenti bollenti

Nata a Napoli il 2 luglio 1986, Fatima Trotta è alle soglie dei 36 anni. L’artista campana ha una carriera che poggia stabilmente le basi sia sul grande che sul piccolo schermo. L’esordio è stato con il botto, in una trasmissione amatissima dal pubblico italiano e trasmessa dalla rete ammiraglia della Rai: “I raccomandati”, presentata da Carlo Conti.

Nel 2006 è entrata a far parte del cast della soap opera “Un posto al sole d’estate”, spin-off della più celebre e longeva “serie madre” di Raitre “Un posto al sole”, ambientata proprio nella città che le ha dato i natali. Non si è fatta mancare nemmeno un’esperienza come conduttrice; è stata protagonista dello show comico “Made in Sud” insieme al duo Gigi e Ross, per poi presentarsi come concorrente del programma “Tale e quale show”, ritrovando nuovamente Carlo Conti.

Fatima Trotta: le immagini sui social sono da far girare la testa: un vero incanto

La poliedricità di Fatima Trotta ha avuto sfogo anche sul grande schermo. Ha mostrato il suo talento anche nel mondo cinematografico grazie alla sua partecipazione ai film “10 regole per fare innamorare” (per la regia di Cristiano Bortone, conil famoso YouTuber Guglielmo Scilla e il popolare attore napoletano Vincenzo Salemme), “Colpi di fortuna” di Neri Parenti, “Andiamo a quel paese”, con e di Ficarra e Picone e in “Matrimonio al Sud” con Massimo Boldi.

Anche sui social network la sua fama è in ascesa. Su Instagram ha una platea di oltre 247mila utenti. A loro regala scatti che racchiudono tutto il suo fascino e la spiccata sensualità.

L’ultima condivisione, infatti, la vede in un leggiadro completino intimo con una delicata stampa a fiori mentre, a letto e semi addormentata, augura la buonanotte ai follower.

Una bellezza che non passa inosservata. Sono molti a commentare l’immagine con parole di approvazione. Spunta il commento più audace: “Svegliarsi accanto a te deve essere una cosa meravigliosa”.