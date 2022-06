Chiara Ferragni piazza il fondoschiena in primo piano! Spunta il commento di Fedez: come l’ha presa | FOTO

Chiara Ferragni, la foto con il fondoschiena in primo piano manda in tilt i social: tra i commenti spunta quello del marito Fedez!

Dal giorno in cui è stata annunciata la sua partecipazione al 73esimo Festival di Sanremo non si fa altro che parlare di lei. D’altronde, specie negli ultimi mesi, Chiara Ferragni si è ritrovata sotto le luci dei riflettori come mai era accaduto prima d’ora.

A momenti di enorme difficoltà, legati soprattutto alla battaglia contro il tumore del marito Fedez, si sono succeduti momenti in cui, all’opposto, la famiglia dei “Ferragnez” è stata travolta dalla gioia. Dopo l’annuncio del ritorno ad “X-Factor” dell’amato rapper è stata infatti diffusa l’incredibile notizia relativa a Sanremo, che avrebbe inorgoglito immensamente la celebre influencer.

Tramite Instagram, la modella non manca di tener viva l’attenzione del suo pubblico con scatti che rasentano l’illegalità. Addirittura, ad aprire l’ultima compilation della Ferragni è una foto in cui la moglie di Fedez piazza il fondoschiena in primo piano. La visuale è letteralmente a luci rosse e ha scatenato persino la reazione di Fedez!

Chiara Ferragni piazza il fondoschiena in primo piano! Spunta il commento di Fedez: come l’ha presa

