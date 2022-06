Nessuno dà il buongiorno come Elisabetta Gregoraci che ha condiviso uno scatto da capogiro, mandando tutti in tilt già di prima mattina

Di una bellezza senza fine, Elisabetta Gregoraci continua a sorprendere i fan che la supportano e sostengono sui social. Le sue foto diventano virali ed il web impazzisce per lei, d’altronde è impossibile resisterle.

E se il buongiorno si vede dal mattino, l’ex signora Briatore ha fatto centro, conquistando tutti con uno scatto mozzafiato pubblicato sui social di prima mattina. Seducente, accattivante e sensuale, da anni la conduttrice si mette in mostra mantenendo sempre quel pizzico di eleganza e semplicità che la contraddistinguono.

Elisabetta Gregoraci, fuori tutto: la scollatura non ha veli – FOTO

Seguita da due milioni di follower, Elisabetta Gregoraci non ha filtri e mostra se stessa ai fan senza nascondersi dietro a niente. La sua bellezza è unica ed è irresistibile, tanto che il web non può fare altro che seguirla sui social dove condivide con i follower scatti da capogiro.

Che si tratti di campagne pubblicitarie e shooting fotografici, la conduttrice sa come attirare la loro attenzione e non perde occasione di farlo.

Sa come distinguersi dagli altri ed anche il suo buongiorno è diverso. Ha pubblicato una serie di foto scattate per il progetto lavorativo con Grazia, dove è stata la protagonista.

Tra le tante salta all’occhio quella in cui indossa un camicia over size zebrata dalla scollatura esagerata. Anche le gambe sono scoperte ed i fan non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti come: “Sempre più bella, luminosa ed in splendida forma. Femminilità, fascino e tanta classe”. Poi ancora “Inspiegabile”.

Elisabetta Gregoraci anche questa volta ha fatto centro, con classe e originalità è riuscita a sorprendere i fan che da anni fanno la ammirano. Dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” la sua notorietà è cresciuta notevolmente e a distanza di tempo c’è chi vorrebbe rivederla in tv in qualche altro programma. Per il momento non ci resta che seguirla a “Battiti Live”, è lei la vera protagonista della trasmissione canora.