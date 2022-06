Silvia Toffanin non resiste e piange in diretta: il motivo delle lacrime è straziante, da non crederci.

Una delle conduttrice apprezzate e di spicco nelle reti Mediaset, stiamo parlando ovviamente di Silvia Toffanin, ex letterina di “Passaparola”, quiz condotto da Gerry Scotti ed oggi punto di riferimento per Canale Cinque dove presenta ormai da anni e con successo “Verissimo”.

Riservatissima sulla sua vita privata, per la Toffanin la famiglia è un bene da custodire e difendere gelosamente nonostante sia legata sentimentalmente ormai da oltre vent’anni ad volto molto noto: Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato Mediaset. Sorriso avvolgente ed un’eleganza come poche, la Toffanin non sbaglia mai un colpo.

Silvia Toffanin lacrime in diretta, cosa succede? Il motivo è straziante

