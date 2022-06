Aida Yespica torna in pista più carica che mai con una sorpresa inaspettata: cosa ha combinato l’attrice venezuelana?

Ha conquistato tutti con la sua bellezza fuori dal comune e per anni è stata considerata una tra le migliori nel mondo della televisione e dello spettacolo. Aida Yespica è un’attrice e modella venezuelana che oggi torna in pista con una novità incredibile.

I fan non possono credere ai loro occhi e alle loro orecchie: la showgirl, dopo un lungo periodo in standby, è pronta a stupire il pubblico con una sorpresa senza precedenti. L’estate con lei prende un’altra forma.

Aida Yespica, il VIDEO inedito per l’estate 2022

Seguita da quasi un milione di follower, Aida Yespica ha appena condiviso con i fan una novità che ha spiazzato il web: l’attrice è diventata anche cantante ed ha lavorato al suo primo brano.

Si tratta di una canzone estiva molto orecchiabile che sta già facendo impazzire chiunque l’abbia ascoltata. “Finalmente è uscita la mia prima canzone ! Come vi sembra?”.

Il video è stato girato a bordo piscina e la protagonista sfoggia un costume intero arancione e un paio di shorts di jeans che la rendono divina. I capelli sono sciolti e la sensualità non è mai troppa. Accanto a lei non potevano mancare le ballerine che l’hanno accompagnata in questa fantastica avventura.

I fan si sono lanciati sul post con like e commenti di ogni tipo, tra i tanti si legge: “Sei strepitosa” e poi ancora “Elettra Lamborghini si arrabbia se la sente, queste sono le sue canzoni”, qualcun altro ha aggiunto: “Sarà solo il primo di tanti altri successi”.

Aida Yespica ha stupito proprio tutti con questa sorpresa fantastica e c’è chi si augura che questo progetto possa essere soltanto un primo step per tornare in televisione sia in qualche programma sia in qualche film. Da troppo tempo la showgirl è lontana dalle telecamere ed è arrivato il momento di voltare pagina e ricominciare.