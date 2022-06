Amadeus, arriva il divorzio: l’evento che ha cambiato la sua vita

Amadeus rompe il ghiaccio su un argomento molto delicato: dopo anni spunta la verità sul divorzio con l’ex moglie

Di certe storie non ci si dimentica con facilità, anche quando l’amore finisce e ne inizia un altro. Lo sa bene Amadeus, il conduttore tanto amato dagli italiani, che dopo tanti anni di matrimonio e un divorzio alle spalle ha voluto rivelare tutta la verità sul suo passato.

Oggi il presentatore ha una famiglia strepitosa: ama follemente sua moglie Giovanna Civitillo con cui ha un figlio di nome José Alberto. Non ha mai dimenticato, però, il primo amore.

Amadeus, il divorzio dopo tanti anni di matrimonio

La carriera di Amadeus va a gonfie vele, la moglie Giovanna lo supporta e sostiene in ogni situazione e il conduttore non potrebbe desiderare di meglio.

Dopo anni sembrano essere tornate la tranquillità e la felicità che per molto tempo sono mancate nella vita del presentatore. Infatti, l’amico di Fiorello ha dovuto affrontare un periodo difficile che lo ha messo a dura prova.

Il divorzio è stato una fase importante e un passaggio che ha portato l’ufficializzazione della storia con la Civitillo. Il diretto interessato, infatti, ha spiegato che la loro relazione andava avanti da tempo ma è riuscito ad ottenere la separazione dall’ex moglie soltanto nel 2007.

Dal matrimonio con Marisa Di Martino è nata una figlia di nome Alice. Ultimamente, sui social sono spuntate delle foto relative alla sua laurea dove erano presenti sia la mamma che il papà.

Né Amadeus né la sua ex moglie hanno rilevato dettagli in più sulla fine della loro storia, iniziata nel 1997. C’è chi crede che tra i due fosse finita prima di rendere pubblica la loro separazione, ma si tratta solo di un’indiscrezione.

Ora il pubblico non vede l’ora di rivedere Amadeus all’Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Infatti, il conduttore è stato confermato sia per il 2023 e il 2024.