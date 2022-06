Luciana Littizzetto linciata dagli utenti del web: la questione è pesantissima e riguarda proprio i figli presi in affido dalla comica

Di anno in anno, Luciana Littizzetto conferma la propria bravura al fianco di Fabio Fazio all’interno della trasmissione “Che tempo che fa”. La comica, attraverso i suoi irriverenti monologhi, permette ai telespettatori di trascorrere dei minuti di totale svago, pur non rinunciando mai ad instillare in loro degli spunti di riflessione.

La Littizzetto, che a livello lavorativo ha ottenuto parecchie soddisfazioni, non ha mancato di realizzarsi anche per quel che concerne la vita privata. La comica, infatti, ha avuto una relazione di vent’anni con Davide Graziano – terminata nel 2018 -, con il quale ha preso in affido due splendidi figli.

Proprio di recente, Luciana è tornata a parlare dell’argomento davanti ai suoi fan, sdoganando una serie di falsi miti che ruotato attorno all’esperienza dell’affido. La comica, con l’occasione, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti degli haters che, in tanti anni, non hanno mai smesso di vessarla.

Luciana Littizzetto linciata, c’entrano i figli: “non li hai partoriti tu”. La replica furiosa!

L’esperienza dell’affido si è rivelata essere un’esperienza di valore inestimabile, ma al contempo traumatica per la famosa comica. Luciana Littizzetto, assieme a Davide Graziano, accolse infatti in casa propria due fratelli di 9 e 12 anni, divenendo di colpo “mamma bis”.

Un fatto che, se in un primo momento non mancò di scombussolare gli equilibri della coppia, con il tempo si rivelò essere la decisione più giusta che la comica e il suo compagno avessero mai potuto prendere. La Littizzetto, che ha ammesso di aver imparato ad essere mamma giorno dopo giorno, con perseveranza e dedizione, deve davvero molto ai suoi figli.

Con l’occasione, la comica non ha mancato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di tutti coloro che, in questi anni, le hanno rivolto delle critiche a dir poco scandalose. “Mi dicono che non sono figli miei perché non li ho partoriti, ma cosa c’entra? I figli sono quelli del cuore, non della pancia!“: questa la replica furiosa che Luciana ha indirizzato agli haters.

La Littizzetto, mettendo a tacere le malelingue, ha impartito ai fan una grande lezione. Senza ombra di dubbio, le sue parole non avranno mancato di colpire tutti coloro che, al pari della comica, hanno attraversato la medesima situazione.