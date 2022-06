Un giovane camionista è morto la scorsa notte in uno scontro verificatosi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli tra le uscite di Modena Sud e Valsamoggia. Ferite sei persone.

Dramma sull’autostrada A1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Valsamoggia. La notte scorsa un’auto e due camion si sarebbero scontrati ed uno dei mezzi pesanti si è ribaltato perdendo il carico di candeggina che si è riversato sull’asfalto prendendo fuoco.

Nello scontro ha perso la vita un giovane camionista di 31 anni, mentre sei persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

Modena, due camion ed un’auto si scontrano sull’A1: morto giovane camionista, sei feriti

Incidente mortale la scorsa notte, tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno, intorno alle 4, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra le uscite di Modena Sud e Valsamoggia. Il bilancio è di un morto e di sei feriti. A perdere la vita un camionista di 31 anni residente nella provincia di Taranto.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro che, scrive Il Resto del Carlino, avrebbe coinvolto due camion ed una vettura, scontratisi per cause ancora da chiarire. Dopo l’impatto, uno dei due mezzi pesanti, che trasportava candeggina, si è capovolto sulla carreggiata ed il carico è finito sull’asfalto innescando un piccolo incendio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente stradale nella notte: morto un ragazzo, feriti i tre amici

Sul luogo dell’incidente sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118, tra cui l’elisoccorso. Purtroppo per il conducente dell’altro camion, che trasportava frutta, non c’è stato nulla da fare. Le altre sei persone, tra cui un bambino, a bordo degli altri due mezzi sono stati trasportati presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Non si conoscono le condizioni dei feriti.

Intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi che serviranno a determinare la dinamica del sinistro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tamponamento sull’autostrada: morta una ragazza

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Diversi i chilometri di coda lungo l’autostrada nei pressi del tratto teatro dell’incidente. Per via delle alte temperature, scrive Il Resto del Carlino, agli automobilisti in coda sono state distribuite bottigliette d’acqua.