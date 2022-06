Ilary Blasi e Francesco Totti, la crisi è davvero acqua passata? A parlare è qualcuno di inaspettato: i dettagli clamorosi!

Solamente pochi mesi fa, una vera e propria bufera mediatica travolgeva la coppia più amata dello spettacolo italiano, con gravi ripercussioni persino sui tre figli. Ilary Blasi e Francesco Totti – si vociferava – sembravano sul punto di annunciare al mondo intero la fine del loro rapporto, dopo quasi 17 anni d’amore.

Eppure, le smentite arrivate dai diretti interessati (nonché il comportamento tenuto da entrambi sui social) hanno sconfessato anche l’ennesimo, infamante rumor. A distanza di settimane, la conduttrice e il “pupone” sembrano affiatati come all’epoca e non mancano di esternare, ad ogni occasione possibile, il reciproco amore.

Moltissime persone, ciò nonostante, stenterebbero a credere alla veridicità delle dichiarazioni di Francesco e di sua moglie. All’interno dell’universo social, in modo particolare, serpeggia la convinzione che i due coniugi non vogliano ammettere la separazione per questioni legate all’immagine pubblica. A confermare questa ipotesi, nelle scorse ore, è stato qualcuno di davvero inaspettato…

Ilary e Francesco, la crisi è davvero acqua passata? A parlare è qualcuno di inaspettato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Riconoscete questa bimba nella FOTO? Oggi è una delle cantanti italiane più famose

Il matrimonio indistruttibile di Francesco Totti e Ilary Blasi apparirebbe, agli occhi di alcuni, come una pura e fasulla “maschera”. Sono in molti, infatti, a credere che le voci relative alla crisi tra i due – diffusesi solamente qualche mese fa – contenessero un fondo di verità.

Di questo sembrerebbero convinti molti followers che seguono ormai da tanto tempo Ilary e Francesco. All’interno della pagina Instagram Ilary Blasi Fanpage, a questo proposito, si possono leggere una quantità sterminata di supposizioni che vanno proprio in questa direzione.

Sotto ai video che ritraggono marito e moglie felici e affiatati, le critiche al veleno non mancano di proliferare a dismisura. “Ma non si erano lasciati?“, “tanto si sa che sono in crisi” commentano i fan, convinti che la presentatrice e l’ex calciatore stiano prendendo in giro il loro pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “L’amore supera ogni cosa”: Miriana e Pago, il VIDEO dell’annuncio più bello

Sebbene le critiche sopraelencate sembrino rispecchiare il parere di molti, il comportamento di Totti e della Blasi, specie in quest’ultimo periodo, non ha fatto minimamente supporre una simile deriva del loro rapporto. Che la notizia della crisi sia davvero acqua passata? Tutti gli indizi lo lasciano credere!