Diana del Bufalo si è lasciata andare a una confessione clamorosa. La conduttrice ha perso la testa per una persona, stupendo tutti: cosa sta succedendo.

Artista a 360 gradi. Dal canto, alla recitazione, alla conduzione, Diana del Bufalo ha costruito nel tempo una carriera incredibile. Seguitissima sui social, la sua bellezza e la sua ironia hanno conquistato il pubblico anno dopo anno.

32 anni di Roma, il suo percorso nello spettacolo è decollato a partire dalla fortunata partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi, trampolino di lancio della sua carriera da cantate. Di seguito si è poi distinta a “Colorado” per poi debuttare in fiction e format di successo. Indimenticabile la sua partecipazione a “Lol – Chi ride è fuori” in cui si è fatta notare con il suo humors.

Oltre a catturare gli schermi per la sua vita professionale, si è fatta conoscere per le sue storie d’amore: prima legata all‘attore Paolo Ruffini si è poi unita a Edoardo Tavassi. Di recente è emerso un nuovo amore nella sua vita.

Diana del Bufalo: nuovo amore, cosa sta succedendo

Benjamin Walsh. Questo il nome del nuovo amore di Diana Del Bufalo, fotografo australiano con cui si sta godendo le vacanze estive in Messico.

Alla scoperta delle bellezze del posto, a lasciare senza fiat è una confessione inaspettata da parte dell’artista con cui ha lasciato stupiti tutti. Una confessione condivisa nelle stories sulla sua seguitissima pagina Instagram in cui ha rivelato come si sia innamorata di un’altra persona: si tratta di una donna intenta a parlare al telefono proprio accanto a lei e il suo attuale compagno.

Parole che non hanno trovato un seguito: forse Diana è rimasta colpita dal suo stile o da qualche affinità, ma ai fan non è sfuggita la rivelazione scatenando la curiosità.