Carlotta Mantovan: come sono i rapporti tra Rita Dalla Chiesa e la vedova di Fabrizio Frizzi? Un commento non lascia dubbi

Carlotta Mantovan è la vedova del compianto Fabrizio Frizzi e madre della sua unica figlia, la piccola Stella. Quali sono i rapporti con l’ex moglie del presentatore, Rita Dalla Chiesa

Nata il 26 dicembre 1982 a Mestre, Carlotta Mantovan non ha ancora 40 anni e già ha dovuto affrontare una delle prove più dure che la vita possa mettere di fronte: la scomparsa dolorosa e improvvisa di una persona cara, in età ancora precoce.

La donna, infatti, è la vedova di Fabrizio Frizzi. I due si conobbero nel 2001, in occasione della partecipazione della stessa Mantovan al tradizionale concorso di bellezza di “Miss Italia”. Sfiorò per poco la vetta piazzandosi in seconda posizione ma portò a casa un premio ben più grande: un amore forte e prezioso. Si sposarono successivamente nel 2014 ma, appena un anno prima, erano già divenuti genitori della piccola Stella.

Carlotta Mantovan e Rita Dalla Chiesa: le due donne più importanti della vita di Frizzi. Che rapporto hanno?

Com’è noto, Fabrizio Frizzi purtroppo ci ha lasciati il 26 marzo 2018 a causa di un’emorragia cerebrale. Qualche mese prima era stato colpito da lieve ischemia. Sembrava essersi ripreso ma le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente.

Alla fine degli anni ’80 condusse il programma “Pane e marmellata” insieme a Rita Dalla Chiesa. I due s’innamorarono e riempirono le pagine di cronaca rosa dell’epoca. Si unirono in matrimmono nel 1992 per poi lasciarsi definitivamente nel 1998.

Rimasero in rapporti idilliaci fino alla morte dell’amato presentatore. Molti, infatti, tendono a contrapporre la figura della Mantovan a quella di Rita Dalla Chiesa, quasi come fossero due rivali.

Non è così; tra le donne vige il massimo rispetto e armonia. Volete una prova? Basta dare una rapita occhiata al profilo pubblico sui social di Carlotta Mantovan. Di tanto in tanto, infatti, condivide su Instagram immagini di particolari della figlioletta, stando sempre attenta a proteggerne la privacy.

Tra i commenti colmi di affetto, balza spesso all’attenzione quello di “zia” Rita. “Tesoro bello” – ha scritto nell’ultimo scatto che ritrae il sorriso festoso della bimba.