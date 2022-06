Freezer, come sbrinarlo in modo semplice e veloce: servono solo 5 minuti

Se fate sempre fatica a togliere il ghiaccio dal freezer, allora dovete provare questo trucco casalingo super efficace. Non ne farete più a meno!

Nonostante la tecnologia stia facendo passi da gigante e anche gli elettrodomestici siano sempre più efficaci ed intuitivi, non sempre tutte le famiglie possono però permettersi di adottare macchine e programmi all’ultima moda a volte costosi.

Si tenda a fare economia e risparmiare magari negli elettrodomestici di largo consumo, uno su tutti il freezer che in moltissime case è ancora di vecchia data, senza il programma di auto sbrinamento che consente di eliminare automaticamente il ghiaccio che si forma con il passare del tempo.

Non è una colpa, ma sicuramente piuttosto una bella gatta da pelare che almeno due volte l’anno costringe moltissimi a dover armarsi di santa pazienza per pulirlo da cima a fondo. Esiste però un trucco molto rapido che permette di svolgere questa fastidiosa mansione in soli 5 minuti. Non ci credete? Ve lo spieghiamo noi, ecco come fare.

Come sbrinare il freezer, questo trucco è la svolta

Innanzi tutto la prima cosa da fare è quella di togliere tutti gli alimenti presenti nel freezer e posizionarli in buste termiche anti caldo con dei ghiacci aggiuntivi per cercare di preservarne la conservazione (se avete anche un altro freezer extra molto meglio), e staccare la presa della corrente dell’elettrodomestico.

Ricordate infatti che alcuni prodotti (come carne e pesce), una volta scongelati, non possono essere riposti nuovamente nel congelatore.

Passiamo allo sbrinamento. il trucchetto che vi proponiamo è sempre molto efficace. Prendete delle ciotole di plastica o ceramica e riempitele con acqua calda (ma non bollente), e mettendole poi in ogni scomparto del freezer.

Vedrete che in pochissimi minuti il ghiaccio di sarà ammorbidito, a tratti completamente sciolto, e potrete eliminarlo facilmente con una paletta per il ghiaccio. Versatelo tutto in una bacinella e aspettate che diventi acqua prima di scaricarlo giù per il rubinetto della cucina.

Quindi procedete a igienizzare il freezer pulito prima con una miscela di limone e aceto (mezzo limone e 2 cucchiai di aceto) diluiti in acqua per un risultato impeccabile. Procedete quindi a reinserire il cibo.

Evitate il metodo phon in quando avere spine elettriche inserite all’interno di una zona cava fredda non è mai la migliore idea. Inoltre le alte temperature dell’elettrodomestico potrebbero anche danneggiare alcuni componenti del freezer in maniera permanente.