L’attuale emergenza geo-politca ha compromesso davvero molto la situazione energetica, che ad oggi risulta essere una delle tematiche più controverse; tale crisi è stata affrontata anche in occasione del 51esimo convegno dei giovani imprenditori di Rapallo, in cui sono state ascoltate due differenti campane, in merito al nucleare, quella di Giuseppe Conte e quella di Matteo Salvini. Ma non è tardato ad arrivare anche un terzo parere in merito.

In Europa si sta procedendo alla messa in regola e alla sperimentazione del reattore a fusione nucleare, progetto che sta prendendo forma a Cadarache nella Francia meridionale, al quale hanno aderito tutte le maggiori potenze mondiali. Questo nuovo ingegno potrebbe dare un apporto energetico tale da soddisfarne la richiesta nei prossimi anni.

Il problema di questa emergenza è stato affrontato anche in occasione del 51esimo convegno dei giovani imprenditori di Rapallo, in cui sono state ascoltate due differenti campane quella di Giuseppe Conte e quella di Matteo Salvini.

“Ci sono 441 reattori nucleari funzionanti nel mondo, di cui 104 in Europa e 56 solo in Francia. In Italia, zero. È necessario che il nostro Paese investa nel nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito, e vorrei che un futuro reattore fosse ospitato nella mia Milano, lo voglio nel mio quartiere, Baggio. Io non dico di farla a Rignano, dico fatela a Milano, capitale dell’innovazione, e Rignano aspetta… La transizione va accompagnata, non può essere un cappio. Lo stop ai motori termici sarebbe un suicidio”. Ha dichiarato con fervore Salvini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>>> Eurospin, i prodotti più richiesti a prezzi stracciati: gli sconti fanno impazzire i clienti

Più moderato, invece, l’intervento del leader M5s “Ok a fare ricerca, poi si valuterà. Il nucleare di nuova generazione? Stiamo parlando di investire nella ricerca e siamo favorevoli: ma al momento non sappiano ancora molto delle ricadute sul piano pratico. Valutiamo quando avremo tutti i dati”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>>>Ucraina , le parole di Johnson: “Sarà una lunga guerra”

A rispondere a queste due prime dichiarazioni ci ha pensato Matteo Renzi, che ha avuto da ridire su entrambi e ha così risposto: “Salvini ora parla di nucleare ma ha un fratello gemello che quando io lavoravo sul petrolio in Basilicata e le trivelle lui fece la campagna elettorale dicendo che sarebbero scappati i turisti: lui e i Cinque Stelle sono i populisti di sempre”. Riguardo conte ha detto: “Sono contento delle sue parole sul nucleare: ha dato due notizie. La prima è che il M5s apre al nucleare e la seconda è che Conte ragiona”.