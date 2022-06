Il Volo. Dopo tanto tempo Piero Barone ci è riuscito: i suoi genitori saranno fieri di lui

Il Volo. I tre giovani tenori sono sulla cresta dell’onda ormai da anni, raccogliendo consensi in giro per il mondo. Qualcosa però è stata trascurata. Piero Barone ha posto rimedio: lo ha fatto per i suoi genitori

Non è facile essere una baby star. Raggiungere alti livelli di popolarità in un’età troppo precoce potrebbe comportare diversi problemi. Innanzitutto, si saltano passaggi fondamentali tipici della giovinezza, venendo catapultati troppo presto in un universo di responsabilità più attinenti agli adulti.

Inoltre, è probabile che, poiché si è troppo indaffarati con il lavoro e con l’impegno di non far sfiorire la fama raggiunta, vi siano traguardi importantissimi che vengono considerati secondari quando, in realtà, sono di primo piano. Ne sanno qualcosa i tre componenti del gruppo Il Volo. I tenori sono ancora nel fiore degli anni. Tuttavia, calcano le scene dei palchi più famosi del mondo già da parecchio tempo. Questo perché il loro esordio risale all’età adolescenziale. S’incontrarono in occasione della partecipazione al talent show di Rai Uno “Ti lascio una canzone”, dedicato a interpreti in una fascia compresa tra 10 e 16 anni.

Il Volo. Piero Barone ha fatto una promessa speciale ai suoi genitori: grande risultato

Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla prima apparizione dei membri de Il Volo, avvenuta sul piccolo schermo in maniera del tutto casuale. I tre giovani artisti, infatti, si presentarono a “Ti lascio una canzone” come solisti. Vennero accorpati dal regista Roberto Cenci che, grazie a un’intuizione clamorosa, capì che in gruppo avrebbero reso sicuramente meglio. Così è stato.

Sono ambasciatori della musica italiana nel mondo, apprezzatissimi a livello internazionale, con il loro talento rappresentano un orgoglio per tutta la nazione.

Vincitori del Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Grande amore”, hanno poi partecipato di diritto all’Eurovision Song Contest nel medesimo anno, classificandosi al terzo posto. Hanno fatto incetta di premi e nominations in gare internazionali come i Billboard Latin Music Awards e i Latin Grammy Awards. Dallo scorso 3 giugno è partito il loro tour dall’Arena di Verona e si esibiranno in tutto lo Stivale fino al prossimo dicembre.

Qualcosa, però, è andato trascurato. A rivelarlo è stato Piero Barone (uno dei membri del gruppo) in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Gli impegni lavorativi, infatti, lo hanno tenuto lontano dagli studi, non riuscendo a conseguire il diploma. Aveva, però, promesso ai suoi genitori che sarebbe stato un momento solo posticipato nella sua vita. Così è stato.

Il cantante originario di Naro (Agrigento) ha compiuto 29 anni da poco tempo (il 24 giugno). Ha reso orgogliosa la sua famiglia conseguendo la maturità in Amministrazione, finanza e marketing.