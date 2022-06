“Centinaia di posti disponibili”, azienda italiana assume: ecco come candidarsi

Finalmente quello che tutti stavano aspettando, un’opportunità di lavoro mai vista prima. Ecco chi potrà candidarsi e come.

In Italia c’è fame di lavoro, purtroppo la percentuale di disoccupati e inoccupati aumenta ogni anno che passa, la situazione, visto alche il tasso di inflazione alle stelle, è diventata ingestibile.

In queste ore, Italo, ha pensato bene di assumere diplomati e laureati per lavoro d’ufficio. Le candidature sono aperte ed in milioni sono pronti ad inviare il cv all’impresa ferroviaria italiana che da anni opera su tutto il territorio nazionale: ecco come poter fare domanda.

Italo assume personale, ecco come fare domanda

Italo assume diplomati e laureati, basta una semplice candidatura ed il gioco è fatto. L’opportunità di lavoro ha come sede centrale, Roma; i diplomati saranno assunti come ragionieri junior mentre i laureati come contabili senior e analisti.

Inoltrare la domanda è davvero molto facile, basta andare sul sito Italo (quello ufficiale) ed inviare la candidatura nella sezione “Lavora con noi”. Il front della domanda è già preimpostato quindi basterà semplicemente inserire i dati personali laddove richiesti ed allegare un cv vitae. La cosa positiva è che la domanda in questione non ha scadenza, questo vuol dire che potrà sempre essere inoltrata (salvo cambi dell’ultimo momento).

I ragionieri junior dovranno occuparsi delle seguenti mansioni: adempimenti Iva, registrazioni crediti, incassi, anagrafiche clienti, contabilità generale, fatture attive ed elettroniche.

I contabili senior si dovranno occupare di: saldo di bilancio, Stato Patrimoniale e del Conto Economico, contabilità interna.

E’ un’opportunità da non perdere, sono in milioni ad aver presentato la domanda e si pensa che l’affluenza sia maggiore nelle prossime ore. Naturalmente verranno scelte tutte quelle figure che rispetteranno determinati requisiti per accedere in azienda. Italo da anni opera sul territorio nazionale con grande professionalità, possiamo tranquillamente affermare che il rapporto qualità/prezzo delle tratte è senza dubbio imbattibile.