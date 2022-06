Upim, apre al centro della città: i clienti non stanno più nella pelle

Upim: il nuovo store è davvero super. Grande, con qualità e prezzi competitivi e attento alla sostenibilità: ecco dov’è

È uno degli store più emblematici del nostro Paese, uno delle prime catene italiane dedicate alla famiglia che si avvicina a compiere ben 100 anni. Parliamo dell’Upim, la catena di grandi magazzini nata a Milano in forma sperimentale nel 1927 e allargatasi, piano piano nel corso degli anni, su tutto lo Stivale restando per circa 80 anni nell’orbita della Rinascente.

Oggi, invece, è gestita da un altro notissimo marchio, OVS, dal 2010 di proprietà del Gruppo Coin. Di cose ne sono cambiate in tutti questi anni ma c’è n’è una che è rimasta sempre intatta: la fiducia che i cittadini hanno riposto nel marchio, da sempre attento a tutte le esigenze della famiglia, dall’abbigliamento all’intimo fino agli accessori per la casa.

Adesso una nuova apertura in una delle città più iconiche del Bel Paese e si festeggia. I clienti non aspettavano altro.

Upim, ecco dove si trova il nuovo store

Upim sbarca a Cagliari e non in un posto qualsiasi. La catena di negozi ha scelto la via dello shopping e delle passeggiate per salutare i cagliaritani e tutti i turisti che arrivano in città. Solo qualche giorno fa, il 24 giugno, infatti l’apertura del nuovo store in via Roma ha raccolto intorno a sé tantissima gente.

Massimo Iacobelli, Direttore Generale di Upim ha espresso tutta la soddisfazione del Gruppo per questa nuova apertura che ha catalizzato molto impegno per poter regalare a tutti i clienti “un negozio accogliente e un servizio sempre più capillare e vicino alle esigenze della popolazione” ha specificato Iacobelli.

L’idea di base del nuovo store di Cagliari è di far sentire le famiglie che fanno shopping come a casa dando loro la possibilità di soddisfare le necessità di spesa ma senza eccessi con prezzi competitivi e con capi che non rinunciano mai alla qualità.

Un occhio, poi, Upim lo volge anche verso l’ambiente e la sostenibilità. Per la realizzazione dello store di Cagliari, infatti, che vanta ben sono 1.100 mq di superficie di vendita, sono stati utilizzati materiali ecosostenibili scegliendo soprattutto legno, ferro e vetro.