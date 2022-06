Suor Cristina, scordatevi completamente com’era: alla cantante è successo qualcosa che ha completamente stravolto la sua vita!

Se ricordate la Suor Cristina che vinse l’edizione 2014 di “The Voice of Italy” siete rimasti ancorati ad un’immagine che, ormai, è abbondantemente superata. Nella vita dell’amatissima cantante, membro dell’ordine delle Orsoline, è avvenuto letteralmente di tutto in questi ultimi anni.

Indubbiamente, dimenticare le performance memorabili a cui l’artista diede vita sul palco del talent show è davvero impossibile. Suor Cristina, nella straordinarietà del suo percorso televisivo e umano, era riuscita ad ammaliare milioni di telespettatori, che le avevano consegnato più che volentieri la vittoria finale.

La cantante, che ha continuato a dedicarsi alla musica con grande impegno e passione, ha preso parte anche ad altre trasmissioni televisive, tra cui “Ballando con le Stelle” e “Guess My Age”. Ciò nonostante, l’esistenza della Scuccia sarebbe stata sconvolta da un fattore più che vincolante. Dimenticatevi la cantante che ha emozionato migliaia di fan: ecco com’è oggi.

Suor Cristina, scordatevi com’era: nella sua vita adesso non esiste altro che quello…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Matteo Ranieri, i fan si allarmano e lui risponde così: “sta bene, ora è a casa”

Non solo “The Voice” nella carriera strepitosa di Suor Cristina, ma anche trasmissioni del calibro di “Ballando con le Stelle” e “Guess My Age”. Si può affermare con certezza che la Scuccia, negli anni che seguirono la sua vittoria nel talent di Rai 2, era diventata una celebrità a tutti gli effetti.

Qualcosa, tuttavia, sarebbe drasticamente cambiato nella vita della cantante, che ormai non avrebbe più tempo da dedicare alla musica, che pur aveva definito la sua “grande passione“. Nel settembre 2019, infatti, la Scuccia prese i voti perpetui e finì per consacrare definitivamente la propria vita a Dio.

Una decisione che, ovviamente, ha avuto delle immediate ripercussioni nella quotidianità della cantante, come da lei stessa rivelato. “Ho messo da parte la musica scegliendo di unirmi a Dio“: queste le spiegazioni fornite dalla vincitrice di “The Voice”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Vi presento mio marito”: Chanel Totti, il VIDEO ha ottenuto una valanga di likes: LUI è famosissimo

I fan che in tutti questi anni hanno sperato di ascoltare nuovamente la sua voce non mancheranno di rimanere delusi. Per la Scuccia, ormai, l’unica vera ragione di vita è la sua totale devozione alla causa religiosa, e nient’altro.