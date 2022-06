Chanel Totti, uno degli ultimi video pubblicati dalla figlia di Ilary e Francesco ha ottenuto una valanga di likes: lui lo conoscete tutti…

Le scorse settimane sono state parecchio movimentate per la splendida Chanel Totti, figlia dei famosissimi Ilary e Francesco. La 15enne, assieme ad un gruppo di amici, è infatti partita alla volta di Barcellona dove si è goduta dei momenti di totale relax e divertimento.

Non è ancora chiaro se la giovane sia approdata in terra spagnola in completa autonomia o se sia stata accompagnata dal papà. Sta di fatto che, all’interno dei video apparsi su TikTok circa una settimana fa, si intravede anche il “pupone” al fianco della figlia.

Che la vacanza fosse in realtà una vacanza in famiglia, a cui si sono in seguito aggiunti gli amici di Chanel? L’ipotesi non sembra affatto da escludere, ma a colpire maggiormente gli utenti è stato il fatto che la 15enne, in Spagna, è apparsa tutt’altro che sola. A farle compagnia, qualcuno di davvero speciale che i followers conoscono molto bene.

“Vi presento mio marito”: Chanel Totti, il VIDEO ha ottenuto una valanga di likes: LUI è famosissimo

La dinamica della partenza di Chanel Totti per la Spagna è tutt’altro che chiara. Quel che appare lampante, tuttavia, è che ad accompagnare la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco ci fosse qualcuno di davvero speciale: qualcuno che il pubblico conosce molto bene.

Stiamo parlando di Cristian Totti, il primogenito della coppia più amata d’Italia, protagonista indiscusso dei video pubblicati su TikTok proprio dalla sorella. La 15enne, a Barcellona, non si è lasciata scappare l’occasione di immortalare il fratello in qualunque contesto, facendosi affettuosamente beffe di lui.

I followers, di fronte alle clip pubblicate da Chanel, sono letteralmente impazziti. Nel vedere i figli della conduttrice e dell’ex calciatore così affiatati, i commenti a tal proposito sono a dir poco proliferati.

“Vi presento mio marito” ha addirittura scherzato una fan, alludendo alla bellezza indiscutibile del giovane Totti, che ogni giorno che passa sembra assomigliare sempre di più al papà. Chanel e Cristian, come i video confermano abbondantemente, sono legatissimi l’uno all’altra.