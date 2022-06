Un weekend all’insegna della passione con il suo nuovo lui: ultime immagini sorprendo Michelle Hunziker durante la fuga d’amore.

È ufficiale. Michelle Hunziker è nuovamente innamorata. Per non dire letteralmente travolta dalla passione. La spumeggiante conduttrice è stata avvistata da alcuni paparazzi a largo delle coste della Sardegna durante un’afrodisiaca fuga d’amore in mare aperto. Dopo essere partita qualche giorno fa per trascorrere il weekend all’insegna del relax, la showgirl si è lasciata immortalare in intima compagnia del suo nuovo partner.

La notizia è stata inizialmente proposta dal noto settimanale “Chi” che, dopo assistito ai dettagli della gita a bordo di un piccolo gommone lungo le paradisiache coste dell’isola sarda, non ha atteso molto per condivide pubblicamente gli scatti.

La conduttrice di origine svizzere, nel frattempo, durante le sue ultime storie su IG ha confermato la sua felicità a pieno titolo, seppur non facendo menzione delle roventi parentesi che nel frattempo dilagano in queste ore nelle rete.

Michelle Hunziker e la fuga d’amore rovente: avvistata in gommone con LUI – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Andrea Delogu stravolge i fan, il look anni Settanta è un tuffo nel passato: la tuta fiorata con zampa è già un trend – FOTO

Moltissima tenerezza per la conduttrice a bordo del gommone nelle acque limpide della Sardegna. Negli scatti la bellissima Michelle appare in costume bianco. Pronta a sfoggiare la sua impeccabile abbronzatura. Nel mentre, però, la showgirl è questa volta serenamente distesa tra le braccia del suo nuovo lui.

La nata sotto il segno dell’Acquario, dopo alcuni mesi di rumors sull’identità della sua nuova fiamma, è ufficialmente in compagnia di Giovanni Angiolini. Il feeling tra i due è ormai palese. E, stando alle immagini colme di romanticismo, con il celebre medico originario di Sassari, le aspettative sarebbero altissime.

Ad ogni modo la nascente e già amatissima coppia, nonostante i loro primi momenti in solitaria ormai divenuti virali, non avrebbe prediletto un soggiorno esclusivamente di coppia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Ferilli, l’estate inizia con il primo infarto: le influencer tremano – FOTO

Infatti, tra i baci appassionati e le furtive carezze, Michelle e Giovanni hanno poi desiderato raggiungere anche i loro rispettivi amici e parenti recatesi anch’essi in Sardegna per il soggiorno vacanziero.