Matteo Ranieri, i fan si allarmano di fronte alle Instagram stories dell’ex tronista: lui replica in modo inaspettato

Sono trascorsi ormai parecchi giorni da quando Matteo Ranieri, ex protagonista di “Uomini e Donne”, è partito alla volta dell’Inghilterra. Il fidanzato di Valeria Cardone, che ha dovuto presenziare al matrimonio di sua cugina, ne ha approfittato per godersi una splendida vacanza assieme ai suoi familiari.

L’ex corteggiatrice sua fidanzata, rimasta a casa, non mancherà di contattarlo ad ogni ora del giorno per sapere del proseguo di questo incredibile viaggio. Matteo e Valeria, ben lontani dall’essere in crisi – come molti rumors hanno suggerito -, sembrano affiatati come mai prima d’ora.

Nelle ultime ore, tuttavia, qualcosa avrebbe inaspettatamente turbato i cuori dei followers, che si sono precipitati su Instagram a chiedere spiegazioni a Matteo. Quest’ultimo, comprendendo le rimostranze dei fan, si è affrettato a chiarire immediatamente la situazione.

Matteo Ranieri, i fan si allarmano e lui risponde così: “sta bene, ora è a casa”

Tutto quello che ha a che fare con Matteo Ranieri, ormai, non ha più segreti agli occhi dei fan. Proprio per tale motivo, gli utenti non hanno potuto far a meno di notare un’incongruenza all’interno delle recenti Instagram stories dell’ex tronista. Il fidanzato di Valeria, infatti, avrebbe portato con sé in Inghilterra solamente il cane Bruce.

L’esemplare di Pit Bull Terrier Tyler, all’opposto, non è apparso all’interno di nessun video, con grande dispiacere da parte dei followers. Dopo che quest’ultimi si sono precipitati a chiedere spiegazioni a Ranieri, l’ex tronista ha voluto chiarire la situazione attraverso una storia.

“Tyler sta benissimo, è a casa con mia cugina” ha assicurato Matteo, prima di far luce sul reale motivo che lo ha spinto a non portare il cane in Inghilterra. “Purtroppo non abbiamo potuto, perché in Inghilterra è ancora una razza vietata“: queste le spiegazioni fornite dall’ex tronista, a fronte delle incessanti domande dei fan.

Matteo, che non si separerebbe mai dai suoi cani, si è trovato costretto a farlo per cause di forza maggiore. Tyler, che sta beneficiando di tutte le attenzioni possibili, occuperà sempre un posto speciale nel cuore dell’ex tronista.