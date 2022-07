Michelle Hunziker, l’ultimo video pubblicato dalla conduttrice attira una valanga di critiche: viene tirato in ballo persino l’ex marito Tomaso Trussardi

Le vacanze estive di Michelle Hunziker sembrano iniziate davvero alla grande. La conduttrice, dopo un’annata televisiva decisamente impegnativa – tra gli impegni a “Striscia la Notizia” e la novità del programma “Michelle Impossible” -, ha scelto di inaugurare la bella stagione attraverso scatti favolosi in spiaggia.

Come le testate giornalistiche non hanno mancato di testimoniare, a farle compagnia ci sarebbe proprio il nuovo compagno, il chirurgo Giovanni Angiolini. I due, immortalati a bordo di un gommone, si sono lasciati andare a coccole ed effusioni più che esplicite.

L’ultimo video che la Hunziker ha condiviso su Instagram, tuttavia, non avrebbe affatto entusiasmato il consistente seguito social della svizzera (quasi 5 milioni e mezzo di fan). I fan, furiosi con la loro beniamina, hanno tirato in ballo persino l’ex marito Tomaso Trussardi. Scopriamo insieme il motivo.

“Quando ti vedo con LUI mi girano” Michelle Hunziker travolta dalle critiche: c’entra Trussardi – VIDEO

