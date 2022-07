Assalto ad un portavalori: rapina da 350 mila euro a Roma in zona Casilina

Rapina ad un blindato in zona Casilina a Roma. Il mezzo portavalori stava scaricando merci nell’ufficio postale di via Anteo. Il bottino, ancora da accertare si aggirerebbe intorno ai 350 mila euro.

È accaduto questa mattina a Roma, nella zona Casilina, precisamente in via Anteo. Prima delle ore otto, un gruppo di malviventi ha assaltato un blindato portavalori. I ladri hanno aspettato il momento dello scarico delle merci da un ufficio postale situato proprio in quella strada. I rapinatori, probabilmente almeno cinque persone, sono riusciti a prendere una somma pari o superiore a 350 mila euro; si muovevano a bordo di un camion, mezzo che poi hanno prontamente abbandonato sul luogo del furto, durante la fuga.

Si è, poi, aperta una sparatoria, tra i malviventi e i vigilantes, nella quale una delle due guardie giurate presenti, un uomo di 49 anni, è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave, ed è stata subito trasportata al vicino ospedale policlinico Casilino, riportando solo una ferita ad un fianco. Un elicottero in queste ore sta setacciando le zone confinanti a quella della rapina, per cercare di rintracciare la banda e il denaro.

Sono intervenute la polizia scientifica per i primi rilievi e la squadra mobile di Roma, che si occuperà delle indagini.

Il colpo era stato pianificato da tempo e minuziosamente: gli orari e le mosse della vigilanza privata erano state probabilmente ben studiate. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le ricerche anche a terra, tanto che tutta la zona sud-est della capitale pullula di posti di blocco, oltre a pensare ad una eventuale e ipotetica fuga dei criminali verso il litorale laziale o verso il centro, aree anch’esse sorvegliate speciali. i cinque uomini sono riusciti a fuggire, portando via solo alcuni plichi del carico totale trasportato dal blindato: il resto del denaro è stato portato al sicuro in un garage, che rimane al momento sotto custodia della polizia.