Alex e Delia, la visita medica ha dato un esito terribile: “stiamo soffrendo parecchio”

Solamente pochi mesi fa sembravano sul punto di dirsi addio per sempre, e invece il loro amore è riuscito a sopravvivere anche alle recenti batoste. Alex Belli e Delia Duran, che a lungo hanno professato di credere nelle relazioni aperte, ora sembrano guardare al futuro come se tutti i loro trascorsi, con un semplice gesto, fossero stati di colpo cancellati.

Da quando Soleil Stasi è uscita dalla vita dell’ex gieffino, infatti, l’amore tra l’attore e sua moglie è parso di colpo rinvigorire, fino ad apparire più forte che mai. Proprio in virtù di ciò, Alex e Delia avrebbero preso una decisione destinata a sconvolgere per sempre le loro vite.

Qualcosa, tuttavia, non starebbe prendendo la piega che la coppia avrebbe sperato. Attraverso una recente dichiarazione, la Duran ha chiarito al pubblico quali sono le problematiche che stanno affliggendo la sua relazione con Alex.

Alex Belli e Delia Duran, la visita medica ha dato un esito terribile: “stiamo soffrendo parecchio”

Delia Duran ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della volontà di allargare la famiglia insieme ad Alex Belli. Una volontà particolarmente sentita dalla coppia, a cui uno specialista, tuttavia, avrebbe posto dei paletti più che ferrei nel corso di una recente visita medica.

Le parole della Duran hanno lasciato letteralmente a bocca aperta i suoi seguaci di Instagram. “Il ginecologo ci ha spiegato che i rapporti troppo frequenti non aiutano” ha raccontato la moglie di Alex Belli, che ha svelato di essere abituata ad avere un minimo di tre rapporti giornalieri con il marito.

Quanto comunicato dallo specialista, ovviamente, non ha di certo rallegrato l’ex gieffina. “Ora lo facciamo di meno ma ne soffriamo parecchio” ha aggiunto Delia, che sembra più che determinata ad avere un figlio assieme ad Alex.

Sono ancora in pochi, tuttavia, a credere nell’autenticità del rapporto tra Delia e Alex. Solamente il tempo sarà in grado di svelare se ciò che unisce i due ex gieffini è vero amore!