Antonino Cannavacciuolo, la sua ricetta degli spaghetti alle cozze nasconde un segreto: ecco come farla gourmet

Lo chef campano svela i suoi trucchi per poter replicare a casa questa ricetta a lui molto cara che mette d’accordo anche i commensali più esigenti.

Quante volte ci siamo chiesti come poter replicare le ricette dei grandi chef direttamente a casa nostra. Vi sveliamo oggi come poter realizzare gli spaghetti con le cozze che lo chef Antonino Cannavacciuolo prepara nel suo ristorante sul Lago d’Iseo e per la sua famiglia quando ha del tempo libero.

Una ghiotta spaghettata è la scelta migliore quando si hanno anche ospiti a cena e si vuole fare un figurone certo. In questa ricetta ci sono diversi passaggi ma seguendo alla lettera la preparazione diventa tutto un gioco da ragazzi che anche i cuochi dilettanti possono replicare con estrema semplicità.

Ingredienti e preparazione degli spaghetti con le cozze di Cannavacciuolo

Spesso si pensa che preparare il pesce sia un’operazione assai complessa, ma con i giusti accorgimenti anche i cuochi meno esperti saranno degli ottimi allievi. Inoltre se a spigarli è proprio lo chef in persona ancora meglio, lo ha fato di recente nella sua pagina Instagram dove conta 2,9 milioni di follower.

Diversamente da altri piatti simili, Cannavacciuolo prepara il sugo in bianco, unendo solo i molluschi, aglio, olio, acqua di cottura delle cozze e prezzemolo. Il segreto invece? Ve lo diciamo subito.

INGREDIENTI per 4 persone

360 g di spaghetti trafilati al bronzo

2 patate rosse

Vino bianco fermo qb.

Prezzemolo fresco (gambe e testa) qb.

1 kg di cozze freschissime

1 cipollotto

Erba cipollina fresca qb.

Peperoncino secco qb.

Olio evo qb.

Sale qb.

PREPARAZIONE

Il segreto dello chef sta nel modo in cui si aprono le cozze (dopo averle ben pulite in ammollo nell’acqua frizzante per almeno due ore e poi raschiate a lungo).

La casseruola deve essere ampia ma non vanno versate subito le cozze e soprattutto non va mai aggiunta l’acqua. Cannavacciuolo vi fa soffriggere prima l’aglio in camicia, poi il peperoncino ed i gambi del prezzemolo con un filo d’olio, e solo dopo si aggiungono i molluschi.

Fiamma alta continuando spesso a mescolare. Man mano che i gusci si schiudono vanno tolte dalla casseruola, la prolungata cottura crea quel fastidioso effetto gomma immangiabile.

In un’altra padella versare un filo d’olio e il cipollotto tagliato finemente al coltello, soffriggere a fuoco molto basso. Solo quando si è appassito il cipollotto versare le patate tagliate a rondelle spesse circa mezzo centimetro e farle ammorbidire.

Aggiungere l’erba cipollina pulita e tagliata a pezzetti piccoli, un po’ di sale e bagnare con un po’ di vino bianco, mescolare con un cucchiaio di legno. Aggiungere 1 mestolo di acqua di cottura delle cozze precedentemente messa da parte, spegnere il fuoco e frullare con un mixer a immersione.

Nel frattempo mettere a scaldare l’acqua e quando bolle aggiungere gli spaghetti ed il sale, cuocere al dente. Una volta pronti versarli nella salsa di patate e mescolare, aggiungere anche le cozze e tanto prezzemolo tritato, aggiustare di sale e peperoncino.

