La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, dobbiamo rispettarla ed amarla soprattutto in estate durante l’esposizione al sole.

Oggi vogliamo darti alcuni consigli su come trattare la tua pelle nella bella stagione, dal momento che è il tuo bigliettino da visita e dal suo stato puoi capire cos’è che non va in te. E’ risaputo che in estate, al mare o in montagna, senza le giuste accortezze si incorre in scottature solari, avere un bel colorito abbronzato è tipico degli italiani che non rinunciano all’esposizione al sole.

L’abbronzatura richiede tempo, infatti per prendere la tanto amata tintarella bisogna fare attenzione a come ci si espone al sole. Di norma si dovrebbe cospargere il corpo prima di arrivare sul posto stabilito, quindi partire già pieni di crema solare. In commercio ce ne sono diverse a seconda delle esigenze della vostra pelle.

Scottature solari, come rimediare? Niente paura ci pensa la nonna

Se anche tu fai parte di quella grande cerchia di persone che al mare o in montagna si scotta sempre, sei nel posto giusto. Ecco a te alcuni rimedi naturali (o meglio consigli della nonna) per rimediare al bruciore intenso che ti sta facendo perdere la testa.

Aloe vera: una panacea per tutti i mali. Il gel di aloe è perfetto per le irritazioni e le scottature. In commercio si può acquistare in pratici flaconi ma se disponi di una pianta sei una persona molto fortunata. Taglia un pezzetto di foglia, privala della parte esterna (verde) ed otterrai un composto gelatinoso trasparente. Frullalo e mettilo sulla zona da trattare più volte al giorno.

Bagni rinfrescanti: riempi la vasca con acqua fresca, aggiungi del bicarbonato di sodio o della farina d’avena, immergiti più volte al giorno per almeno 30 minuti.

Lattuga frullata: se il bruciore è fortissimo, usa la lattuga. Frullala in un mixer da cucina e cospargila come una crema. Il sollievo sarà immediato.

Qualora la situazione non dovesse attenuarsi in modo naturale, ti consigliamo di consultare un medico.