Piedi curati a prova d’estate: tre trucchi semplici e molto rapidi

Semplici e facili rimedi che vi permetteranno di ottenere dei piedi curati in vista della bella stagione e per dire addio a pelle secca e screpolata.

L’estate è il periodo migliore per sfoggiare sandali o scarpe aperte, e per farlo sarebbe l’ideale avere dei piedi curati e ben idratati.

Tuttavia è risaputo che proprio durante la bella stagione è facile ritrovarsi con pelle secca e screpolata, e quindi anche se piedi puliti e profumatissimi, all’apparenza possono trasmettere l’idea di una persona trasandata.

I tre trucchi per dire addio a pelle secca e screpolata d’estate

Le cause della pelle secca dei piedi in estate sono molteplici, una fra tutte è la disidratazione superficiale causata dall’attrito con le scarpe o con superficie calde, oltre ad una mancata idratazione esterna. Quindi cosa bisogna fare per avere una pelle morbida e vellutata?

Primo fra tutti eseguire più volte al mese uno scrub, anche casalingo, a base di prodotti idratanti. Un buon alleato è la miscela di zucchero bianco e olio d’oliva, entrambi molto nutrienti con il primo che andrà a fungere da agente abrasivo eliminando la pelle morta e ispessita dei talloni e dell’intera pianta del piede. Lo scrub va massaggiato con movimenti circolari e se necessario aiutarsi con una raspa per piedi, che ci aiuterà nell’azione abrasiva.

Effettuare dei piediluvi una volta alla settimana miscelando sale grosso e oli essenziali. Questa miscela permetterà di disintossicare la cute e di eliminare i liquidi in eccesso grazie all’azione igroscopica del sale. Mentre a seconda dell’olio utilizzato avremo un beneficio diverso. Ad esempio, potremmo usare il tea tree oil per un azione disinfettante e antibatterica, mentre potremmo preferire quello di eucalipto per un’azione rinfrescante o quello di lavanda per un’azione emolliente e rilassante.

Infine come ultimo consiglio, quello di utilizzare una noce di burro di karatè da applicare ogni sera prima di andare a dormire. Questo permetterà di avere un elevata idratazione per più tempo. Inoltre, prima di esporsi ai raggi solari è bene proteggere anche i piedi con una crema solare con elevata protezione per evitare la comparsa di batteri e funghi come le micosi.