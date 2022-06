“Sposami”. Vic De Angelis “indemoniata”: tutta in rosso fa movimenti da censura – VIDEO

Vic De Angelis. La bassista della band romana dei Maneskin è l’emblema della trasgressività e della libertà allo stato puro. Sul palco scatena il suo istinto più selvaggio

Se oggi esistoni i Maneskin lo dobbiamo solo a lei: Victoria De Angelis. Ebbene si, la giovanissima artista classe 2000 è sempre stata appassionata di musica, fin dalla più tenera età. Ha impugnato la sua prima chitarra a 8 anni per poi appassionarsi al basso alle scuole medie.

É stata lei a fondare la famosa rock band che sta spopolando in tutto il mondo; in primis assoldando il chitarrista Thomas Raggi al quale si sono poi aggiunti il frontman Damiano David e il batterista Ethan Torchio.

Vic ha affrontato in adolescenza uno dei dolori più strazianti che ci possano essere quando la madre (di origine danese) morì a causa di un cancro lasciando la figlia di soli 15 anni e la sorella minore, Veronica (nata nel 2003). Non è stato facile, la stessa De Angelis ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico ma è riuscita a trasformare il patimento in un’ondata di arte e creatività.

Vic De Angelis è su tetto del mondo insieme ai Maneskin. L’ultimo show è un tripudio di sensualità

La stella dei Maneskin ha iniziato a brillare nel 2017 quando giunsero in seconda posizione durante l’undicesima edizione del celebre talent show musicale “X Factor”.

LEGGI ANCHE -> “Sono invidiosa di lei”, Madonna non trattiene l’opinione sulla figlia Lourdes Maria. Polemica alle stelle

Tuttavia, l’anno determinante per la loro carriera è stato senza dubbio il 2021. A febbraio sono saliti sul gradino più alto del podio del “Festival di Sanremo” con il brano “Zitti e buoni”, evento che li ha catapultati direttamente verso la manifestazione di risonanza internazionale “Eurovision Song Contest” dove si sono imposti come indiscussi trionfatori.

Un trampolino di lancio di altissimo profilo: da quel momento solo successi. Hanno scalato le charts di paese giudicati off limits per artisti italiani; inoltre, hanno aperto il aperto il concerto dei Rolling Stones del 6 Novembre 2021, sono stati ospiti di show televisivi famosissimi come “Ellen DeGeneres Show”, il “Saturday Night Live” e il “Tonight Show” di Jimmy Fallon.

Recentemente si sono esibiti in due Festival internazionali di estremo prestigio: il Coachella Valley Music and Arts Festival e il Rock am Ring (quest’ultimo avvenuto solo due giorni fa).

In quest’occasione hanno dato il meglio di sè, travolgendo i fan con il loro carisma indiscusso. In particolare, Vic De Angelis ha condiviso sul suo profilo Instagram (seguito da quasi 4 milioni di utenti) le immagini conturbanti della loro performance.

La trasgressività e la libertà sessuale sono sempre state il suo tratto distintivo. In questo caso si è lasciata andare a un’esibizione in cui si contorceva con in mano il suo basso in scene al limite della censura: uno show di sensualità ai massimi livelli (GUARDA VIDEO).

LEGGI ANCHE -> Lucio Dalla, gli italiani non si sono dimenticati di lui: la prova evidente

Tutina rossa in vinile da vera diavolessa e scollatura profonda. Delirio di commenti, colmi di consensi: “Sposami”, “Mamma mia, Vic, sei pazzesca”, “Leggenda”, “Ossessionato da lei”.

Pronti per il prossimo capitolo di quest’orgoglio nazionale.