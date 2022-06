Perdita di capelli: le cause che non ti aspetti e come rimediare

Ci sono molte cause che influiscono sulla caduta dei capelli, perdita di peso e sbalzi ormonali, ma ecco il rimedio naturale per contrastarne la perdita.

Quando ci ritroviamo a gestire un momento di forte stress, un trauma, non è insolito che andiamo incontro ad un serio e veloce diradamento dei capelli. La nostra chioma può indebolirsi più facilmente non solo in determinati periodi dell’anno – autunno ed estate – ma anche per motivi psico-fisici, per lo stress o in altre circostanze come ad esempio l’allattamento o la menopausa.

Altre che possono portare alla perdita della chiosa sono anche le oscillazioni del nostro peso o gli scompensi ormonali nel nostro organismo. Ma prima di arrivare ad assumere farmaci o integratori per risolvere il problema, sarebbe più opportuno ristabilire un equilibrio cercando delle soluzioni più green, dunque a basso impatto ambientale.

Perdita dei capelli, il rimedio naturale per incrementarne la crescita

Il miglior rimedio naturale per incrementare la crescita dei capelli, è l’olio di rosmarino. Infatti uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine, ha evidenziato la sua l’efficacia clinica nel trattamento dell’alopecia androgenetica andando anche a confrontarne gli effetti con il minoxidil, ossia il principale composto chimico che contrasta la perdita dei capelli e che aumenta la loro crescita.

Gli esperti sono andati, dunque, ad analizzare l’efficacia dell’olio di rosmarino prendendo in esame un campione di soggetti che si sono sottoposti ad un trattamento con questo rimedio naturale sia in un periodo più breve (tre mesi) sia in uno più lungo (sei mesi). Lo studio ha evidenziato come nel periodo più breve di tempo non vi siano stati grandi risultati, mentre invece per chi ha seguito il trattamento per l’intero periodo si è registrata una buona crescita dei capelli.

Inoltre, un metodo molto di moda per velocizzare la crescita dei capelli, sarebbe quello di sfregarsi le unghie per dieci minuti al giorno con latte intero affinché si formi la patina del capello.