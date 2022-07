Chanel Totti, la replica alla domanda più scomoda: purtroppo è capitato anche a lei, drammatico!

Chanel Totti replica alla domanda più scomoda di tutte e fa una rivelazione sconvolgente: purtroppo è capitato anche a lei, assurdo!

La popolarità di Chanel Totti è direttamente proporzionale a quella di cui godono i suoi genitori. Ilary Blasi e Francesco Totti, ormai da diversi anni, sono sulla cresta dell’onda e non mancano di appassionare migliaia di persone con le loro vicissitudini sentimentali.

Di riflesso, il supporto di cui vantano il pupone e la conduttrice è il medesimo di cui possono beneficiare i loro stessi figli, specialmente Cristian e Chanel, rispettivamente primo e secondogenita.

Proprio quest’ultima, sulla piattaforma di TikTok, sta vedendo aumentare considerevolmente il proprio numero di seguaci, che ormai hanno sfiorato quota 24mila unità.

Chanel, che non sembra affatto avere peli sulla lingua, si è recentemente aperta su una questione che sembra starle particolarmente a cuore. Alla domanda scomoda, la figlia di Francesco e Ilary ha risposto in maniera clamorosa!

Chanel Totti, la replica alla domanda più scomoda di tutte: purtroppo è capitato anche a lei!

Essere un volto noto, all’interno dell’universo dei social network, può presentare vantaggi e punti a sfavore al tempo stesso. Senza ombra di dubbio, anche per Chanel Totti la questione non potrebbe apparire affatto diversamente. La figlia della coppia più amata di sempre, che risponde ad intermittenza alle domande degli utenti, quest’oggi ha deciso di soffermarsi su un quesito che l’avrebbe particolarmente colpita.

Non sempre la secondogenita della Blasi e di Totti sceglie di esporsi, ma quando questo accade i fan non mancano di prestare la massima attenzione ad ogni singola parola della 15enne. “Ti hanno mai usata per ottenere visibilità?” chiede un fan di Chanel, a cui quest’ultima ha risposto senza esitazione.

“Sì” ha replicato la figlia di Ilary, accompagnando la risposta con delle emoticon che ritraggono perfettamente il suo stato d’animo. Anche a Chanel, dunque, è capitato di essere stata strumentalizzata da persone in cui, per errore, la giovane aveva riposto la propria fiducia.

Un fenomeno che è sicuramente comune all’interno del mondo dello spettacolo, ma non per questo meno drammatico o doloroso. La figlia di Francesco e Ilary, nonostante la giovane età, sta sperimentando sulla propria pelle gli aspetti negativi dell’essere “famosi”, pagandone le conseguenze.