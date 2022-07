Charlene di Monaco: addio ad Alberto e in spiaggia si comporta cosi: che spettacolo

Charlene di Monaco continua a far parlare di se, si sbarazza di Alberto e quello che fa lascia tutti a bocca aperta.

Charlene di Monaco, la principessa triste del Principato di Monaco continua a far parlare di se e questa volta per un evento decisamente particolare. Moglie di Alberto II di Monaco, Charlene è un ex nuotatrice e modella. Ha conosciuto Alberto nel 2001 e nel 2011 la coppia è convolata a nozze. Per poter sposare l’erede del Principato, la principessa da protestante si è dovuta convertire al cattolicesimo, così come richiesto dalla costituzione monegasca.

Il rito si è svolto in forma civile il 1° luglio nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi, così facendo Charlene è diventata ufficialmente principessa e consorte guadagnandosi il titolo di Sua Altezza Serenissima, l’unica e sola dopo la morte di Grace Kelly avvenuta nel 1982.

PER VEDERE CHARLENE VAI SU SUCCESSIVO