Elena Santarelli ha rivelato in diretta televisiva un retroscena agghiacciante sulla sua storia con Bernardo Corradi.

Nata nel 1981 a Latina, Elena Santarelli ha iniziato a far parte del mondo dello spettacolo lavorando come modella per alcuni dei migliori stilisti italiani. Il salto di qualità arriva quando inizia a lavorare come valletta per il programma televisivo L’Eredità, condotto da Amadeus. Una serie di successi hanno costellato la sua vita, ricca di emozioni e partecipazioni a programmi televisivi importanti.

Nel 2006 incontra l’ex calciatore Bernardo Corradi e nel 2014 i due piccioncini convolano a nozze. La coppia ha messo al mondo due figli, Giacomo nato del 2009 e Greta Lucia nata nel 2016. Gli ultimi anni sono stati molto difficili per Elena e Bernardo, Giacomo è stato ricoverato per diverso tempo a causa di un tumore, per fortuna la malattia è regredita ed il bambino ora sta bene.

Elena rivela in diretta tv una verità sconvolgente sul marito Bernardo

Da qualche giorno circola su Tik Tok un video alquanto curioso, Elena Santarelli è ospite di Maurizio Costanzo e racconta al giornalista qualche aneddoto della sua storia con suo marito Bernardo. Il racconto si concentra sui flirt che l’ex calciatore ha avuto prima della Santarelli.

Con grande stupore la modella scopre che il marito ha avuto dei flirt anche con sue colleghe del mondo dello spettacolo e la cosa l’ha vagamente indispettita. A questa rivelazione Maurizio Costanzo risponde: “Però che sfigato” e la showgirl controbatte: “Sfigato no, si è goduto la vita anche se la cosa mi ha indispettita parecchio”.

Naturalmente è un aneddoto scherzoso che la Santarelli ha raccontato con il sorriso sulle labbra, diversi sono i commenti dei fan della showgirl: “Facciamo i nomi, così ci divertiamo”, “Ma l’hai perdonato subito?” risponde qualche altro.

E’ ovvio che il fatto risale all’inizio della loro relazione e che tutti i flirt scoperti da Elena sono antecedenti la loro frequentazione; nulla di preoccupante quindi, Elena e Bernardo sono felici e lo saranno per tanti anni ancora.