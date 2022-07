Nuova apertura del negozio di quartiere: “La stavamo aspettando tutti”

Cittadini in tilt a seguito dell’apertura di un nuovo negozio in un noto quartiere. Novità clamorosa, ecco di cosa si tratta.

Grande cambiamento in un quartiere di una nota città. A portare fermento negli abitanti è una nuova apertura di un famoso negozio contraddistinto da prodotti unici.

Lo scorso 30 giugno ha aperto i battenti un noto supermercato sotto l’insegna di una catena molto conosciuta per la sua vasta offerta contraddistinta da un ottimo rapporto qualità prezzo.

Già presente in questa città, si aggiunge così un nuovo punto vendita targato da questo noto marchio.

In una nota città arriva una nuova apertura: gioia tra i cittadini

La città in questione dove ha aperto un nuovo punto vendita è Milano. Nel capoluogo lombardo si aggiunge così un nuovo supermercato che ha aperto da pochi giorni in Largo Augusto 8.

Il negozio è targato nuova laEsse (negozio vicinato di Esselunga) ovvero una sua versione mini dotato non solo della parte di vendita dei prodotti, ma anche di uno spazio in cui mangiare.

Sale così a otto il numero di punti di vendita della nota insegna a Milano: il primo è stato inaugurato nel 2019 in Corso Italia per poi diffondersi a macchia d’olio per le strade del capoluogo lombardo. Dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 21, e la domenica dalle 8 alle 20, si potrà fare la spesa presso questo suo nuovo punto vendita e non solo.

La new entry è infatti articolata su tre livelli – per un totale di 400 metri quadri – in cui sono organizzati non solo gli scaffali ma anche un’area caffè – con delizie create in collaborazione tra la pasticcera del marchio e gli chef stellati Cerea- dove poter pranzare e fare aperitivo, dotato di 150 posti e uno spazio di co-working.

Accanto a questa grande novità, non manca la presenza di prodotti altamente selezionati, filo conduttore in ogni negozio del marchio. Dalla frutta alla verdura sfusa, al sushi preparato giornalmente, ai prodotti confezionati, a quelli per la casa e gli animali, la proposta è vastissima.

Inoltre sono offerti piatti gastronomici pronti e golosità di pasticceria. Presente anche un’enoteca esclusiva con tanto di sommelier.

Altro pregio di questa nuova apertura è la presenza di casse veloci – in modo da fare la spesa in tempi rapidi – per un totale di sette. Non manca poi il servizio per farsi consegnare a domicilio la spesa.