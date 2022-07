The Voice: “forse ho le coliche” poi va a partorire in Calabria

Una storia incredibile quella che riguarda l’amato programma The Voice. Non ci sono parole per descrivere il momento, pensava fossero dei crampi ed invece ha partorito.

The Voice è uno show televisivo molto apprezzato in Italia, il format è nato nei Paesi Bassi ed è stato trasmesso per la primissima volta nel 2010, l’ideatore è John de Mol, autore del già fortunato Grande Fratello. L’idea piacque così tanto che il programma venne esportato anche negli Stati Uniti e divenne la punta di diamante della NBC.

Tutti iniziarono ad amare The Voice a tal punto che il programma, in pochi mesi, venne esportato in 35 paesi del Mondo; un successo planetario diventando lo show rivale di X Factor e Idol. In Italia la prima stagione venne trasmessa nel 2013 sulla rete nazional Rai, il format è uguale per tutte le televisioni nazionali, c’è un’audizione al buio e una fase di gara con tanto di esibizione in diretta televisiva. Quattro giudici danno un loro giudizio sulla performance se positivo sarà il concorrente in gara a decidere con chi allenarsi per vincere lo show.

A The Voice succede dell’incredibile, pensava fossero crampi ed invece

La storia che vi raccontiamo oggi ha dell’incredibile ed ha come protagonista Manoela Fortuna, 28 anni, cantante di origini brasiliane. L’artista è molto conosciuta dal momento che ha anche partecipato al programma a The Voice Brasil e questa, senza ombra di dubbio, è la notizia più letta nelle ultime ore.

Manoela, sembrerà strano, ma non sapeva di essere incinta. Ha dato alla luce la sua piccola Esperanza a Vibo Valentia, un amico della musicista, Gaetano Caracciolo ha commentato a mezzo stampa: “Sembrava un po’ ingrassata, ha accusato dolori addominali e credeva fosse una colica”.

Il padre della bambina è stato informato dell’accaduto e sta arrivando dal Brasile per abbracciare mamma e figlia. Tutto è bene quel che finisce bene, ma lo spavento è stato davvero tanto. Manoela da diversi mesi stava assumendo degli antidolorifici in quanto credeva di soffrire di coliche, in 24 ore la situazione è precipitata tanto da farla andare in ospedale.

Il dolore lancinante che sentiva erano le doglie e la sua bimba era in procinto di nascere. Lo stupore è stato tanto ma per fortuna mamma e figlia non sono in pericolo di vita.