“Mi mandi il cardiologo con il defibrillatore, sto avendo un infarto” Justine Mattera, STRATOSFERICA l’intimo è invisibile – VIDEO

Justine Mattera conquista i riflettori con un nuovo video stratosferico pubblicato su Instagram: l’intimo è invisibile.

Justine Mattera, fin dal lontano 1994, fa impazzire gli italiani con la sua bellezza, il suo fascino e la sua sensualità. A lungo paragonata a Marilyn Monroe, la nativa di Rockville fu lanciata nel mondo dello spettacolo da Paolo Limiti che la volle nel programma ‘Ci vediamo in TV’. Nella sua immensa carriera, la classe 1971 ha fatto parte della compagnia del Bagaglino e ha preso parte ad alcune pellicole come ‘Alta infedeltà’, in cui ha indossato i panni della protagonista affiancando Paolo Insegno e Biagio Izzo.

Lo scorso anno, invece, è stata pubblicata la sua autobiografia ‘Just Me. Quante vite ci stanno in 50 anni?’. Justine vanta un fisico mostruoso, nonostante un’età non più giovanissima: merito sicuramente dei suoi allenamenti estenuanti. Ogni suo singolo post ottiene sempre un grande riscontro: poco fa è apparso sul suo profilo un video da fantascienza in cui indossa un intimo praticamente invisibile.

Justine Mattera, intimo invisibile: il video non è adatto ai deboli di cuore

In giornate così calde e afose dal punto di vista meteorologico, contenuti così esplosivi come quello apparso poco fa sul profilo di Justine Mattera dovrebbero essere vietati. La showgirl si presenta nuovamente con un intimo invisibile e mette tutto in mostra. Il suo fisico è da dieci e lode e non sembra avere punti deboli, nonostante in didascalia l’italo-americana parli di imperfezioni.

Le sue movenze e le sue mosse non passano inosservate: la pressione sale a dismisura e tutti si stanno sentendo male dinnanzi ad un video così.

Justine non è nuova a questo tipo di contenuti: già in passato sono stati pubblicati contenuti in cui sfoderava completini da infarto immediato.